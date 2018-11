Politi uge 45

Genrefoto Foto: www.politi.dk

døgnrapporten Her er sidste uges døgnrapport fra politiet:

Af Redaktionen

Butikstyveri i Ballerup

En politipatrulje rykkede tirsdag den 6. november klokken 11.33 ud til en anmeldelse om et butikstyveri fra supermarked på Borupvang i Ballerup.

Butikkens personale havde tilbageholdt en 46-årig kvinde, da hun havde stjålet blomster og briller fra butikken. Patruljen sigtede hende for butikstyveri, som hun nægter.

81-årig udsat for tricktyveri

Onsdag den 7. november omkring klokken 13.30 blev en 81-årig kvinde udsat for tricktyveri på Kornvænget i Ballerup.

En mand havde henvendt sig til den 81-årige på hendes bopæl og spurgte efter nogle drenge, hvilket hun ikke kendte til. Kvinden førte den mistænkte ind i køkkenet, fordi han spurgte, om han kunne skrive en seddel. I mellemtiden stjal han en halskæde fra køkkenbordet.

Den mistænkte tricktyv beskrives som: Mand af dansk udseende på 30-50 år, 165-175 cm. Hans kropsbygning var almindelig, han var lys i huden, talte dansk og var iført en petroleumsfarvet vindjakke.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.

Indbrud i villa

Københavns Vestegns Politi fik en anmeldelse om et villaindbrud sket fredag den 9. november mellem klokken 10 og klokken 11 på Høstbuen i Ballerup. Et vindue var brudt op, og diverse smykker samt tablets var stjålet.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.

Påvirket og uden kørekort

Lørdag den 10. november klokken 11.50 standsede en politipatrulje en 52-årig mandlig bilist i krydset ved Hestholm Allé i Ballerup.

Patruljen skønnede ham alkoholpåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for spirituskørsel. Flere undersøgelser førte til, at manden ligeledes blev sigtet for kørsel uden førerret, idet han ikke havde generhvervet kørekort, samt overtrædelse af våbenloven idet han var i besiddelse af en peberspray.

Manden blev kørt til politigården i Albertslund og erkender alle tre forhold.