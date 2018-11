Ny banegårdsplads mangler handicapparkering

Fodgængerovergangen ved banegårdspladsen er ved at blive etableret, så fodgængerne kan komme lettere til center og station. Men vejen er lang for gangbesværede. Foto: Privatfoto

tilgængelighed Den nye banegårdsplads ved Ballerup Station har ingen afsætningspladser til handicappede og taxier. Gangbesværede må de kommende år gå fra LIDL’ s parkeringsplads for at komme til stationen.

Af Ulrich Wolf

Den nye banegårdsplads ved Ballerup Station er ved at tage form. Efter mange måneders grave- og anlægsarbejde begynder man at kunne se den samlede plads for sig. En del af pladsen er allerede i brug, hvor busserne kører ind på de nye perroner og sætter passagerer af og på.

Men der mangler noget, nemlig pladser til af- og pålæsning af taxikunder og i særdeleshed gangbesværede. Hvis man er gangbesværet eller handicappet skal man nu gå helt fra LIDL’s p-plads hen over Linde Alle og den nye busholdeplads for at komme til stationen.

På den gamle plads var der netop af- og påsætning for handicappede helt oppe ved stationen. Den mangel har undret flere borgere, som mener, at det er for dårligt, at forholdene for især ældre, gangbesværede og handicappede er blevet forringet med den nye banegårdsplads.

Ikke optimalt

Hos Ballerup Kommune erkender man da også, at forholdene lige nu ikke er optimale.

»Årsagen til, at vi ikke har nogen handicappladser og taxiholdepladser er, at det nye byggeri på pladsen er forsinket. Vi fik ikke de seniorboliger, som var planlagt og derfor må den del af pladsen vente. Vi får efter planen et nyt boligbyggeri på pladsen til foråret 2020 og derefter går vi i gang med at etablere de såkaldte kiss’n’ride pladser. Men når byggeriet går i gang, vil der være byggeplads og det vil ganske enkelt ikke være sikkert at have fok for tæt på, så derfor afventer vi. Men der er planlagt pladser til handicappede, efter boligbyggeriet er færdigt,« siger Tina Wexøe Ertbjerg, trafikplanlægger i Ballerup Kommune.

Hun erkender altså, at det er svære forhold netop nu for handicappede og gangbesværede at komme til stationen.

»Det er ikke optimalt og vi har også orienteret seniorrådet om det. Der er lang vej til stationen nu, men vi kan desværre ikke trylle, for når der skal bygges, så kræver det plads og sikkerhed. Men det bliver bedre, når vi får en færdig plads og de endelige afsætningspladser kan etableres til sommer 2020,« siger Tina Wexøe Ertbjerg.

Under al kritik

I handicaprådet er der ikke den store begejstring over de manglende afsætning for blandt andet handicappede.

»Det er under al kritik, at man ikke har tænkt midlertidige handicappladser ind i det store projekt. Der er rigtig lang tid til sommeren 2020, så vi mener bestemt, at man kunne etablere midlertidige afsætningspladser tættere på stationen. Det er jo tydeligt, at folk i eksempelvis kørestol har meget svært ved at komme til stationen. Så det er afgjort noget, vi kommer til at drøfte,« siger Ella Frederiksen, næstformand i handicaprådet.

Men indtil videre må gangbesværede og andre altså gå den lange vej over Linde Alle og hen over den nyanlagte del af pladsen for at komme til stationen, medmindre man vil gå gennem Ballerup Centret, hvor der er elevator ned til stationen.