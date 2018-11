Støberiet flyttes delvist til Brydehuset

I næste måned skal Støberiet flytte ud af Sundhedshuset og fordeles på to adresser. Foto: Arkivfoto

psykiatri Social- og Sundhedsudvalget har besluttet, at Støberiets cafe og aktivitetstilbud skal flytte til Brydehuset, mens værestedet og de kreative værksteder flyttes til Parkvej. Formanden for Bedre Psykiatri advarer mod sammenlægningen.

Af Ulrich Wolf

For nogle uger siden stod en række brugere fra Støberiets værested frem for at fortælle om deres bekymringer (link til artikel: Psykisk sårbare vil ikke flyttes til misbrugscentret). De frygtede, at planerne om en flytning af værested, kreative funktioner samt cafe og andre aktiviteter til Brydehuset ville give problemer. De ønskede ikke en flytning, men ønskede at forblive i Sundhedshuset eller i hvert fald flytte til andre lokaler, hvor der ikke var misbrugsbehandling.

Nu har Social- og Sundhedsudvalget imidlertid besluttet, at fordele tingene, så cafe og aktivitetstilbud flytter til Brydehuset, mens værestedet og de kreative aktiviteter midlertidigt flytter Parkvej, hvor tilbuddet ’Fronten’ i forvejen holder til. Her skal de så holde til i en periode, inden kommunen finder en permanent løsning for alle Støberiets aktiviteter.

Kommunen forventer at flytningen kan ske allerede i starten af december i år.

Forandring er svær

Beslutningen om to adresser, er ifølge udvalgsformanden truffet for at tage hensyn til de brugere i Støberiet, der er skeptiske overfor netop Brydehuset.

»Vi ved, at der er nogen som er skeptiske overfor flytningen til Brydehuset og derfor har vi vurderet, at vi kunne brede Støberiets aktiviteter over to adresser. Så de kreative aktiviteter og den åbne cafe flytter til Parkvej, hvor også Fronten ligger. Andre dele skal så til Brydehuset. Vi har været på besøg på Brydehuset, og der var flere brugere fra Støberiet, der gav udtryk for, at de var positivt overraskede over de mange aktiviteter i Brydehuset og at der var mange muligheder. Men vi ved, at al forandring er svær, så derfor kører vi et stykke tid med to adresser,« siger Lolan Ottesen (A), formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Meningen er altså, at brugerne af Støberiet skal vænne sig til forandringerne, for på længere sigt skal Støberiet nemlig også væk fra Parkvej og måske til Brydehuset, hvor alt så skal samles.

Fordrejet billede

»Det kan godt tænkes at vi om to-tre år samler alt i Brydehuset, når brugerne har vænnet sig til tanken. Men det kan også godt være, at Støberiets aktivitetscenter er blevet så brugerstyret, at det kan blive en forening, hvor de selv kommer til at vælge, hvor de vil være. Men det får vi se med tiden,« siger Lolan Ottesen, som samtidig pointerer, at hun ikke kan genkende det billede, der bliver fremstillet af Brydehuset.

»Der bliver tegnet et billede af Brydehuset, som jeg ikke kan genkende. Jeg opfatter det som et top professionelt sted, hvor der er styr på tingene og den frygt for misbrug og stoffer, kan jeg ikke genkende,« siger Lolan Ottesen. Hun nævner samtidig, at der ogsåfremover skal være en administrativ sammenlægning af Støberiet og Brydehuset, så man ad den vej forenkler administrationen.

Kan skabe mere misbrug

Men de glade miner over den delvise sammenlægning har ikke bredt sig til den lokale formand for Bedre Psykiatri, som også er nyudnævnt formand for psykiatrirådet i Ballerup Kommune. Han mener, at sammenlægningen er meget betænkelig.

»Vi mener, at det er meget betænkeligt at man lægger Støberiet sammen med Brydehuset. Det er psykisk sårbare personer, som skal være sammen med et værested for misbrugere. Der er bestemt mulighed for, at man får flere misbrugere ud af det. Man udsætter en svag borgergruppe for endnu flere fristelser og det kan godt få konsekvenser. Så vi må sige, at vi er meget betænkelige ved den løsning,« siger Erik Frandsen, som understreger, at han på nuværende tidspunkt i denne sag udtaler sig som formand for lokalafdelingen af Bedre Psykiatri, da psykiatrirådet kun har haft konstituerende møde og ikke har haft mulighed for at drøfte sagen ordentligt.

»Men det er en sag, som vi vil drøfte i rådet i december måned,« siger Erik Frandsen.

Opråb fra mor: Åbent brev til Ballerup Kommune

Jeg er mor til en mangeårig bruger af Støberiet, og det der foregår i øjeblikket går over min forstand. At nedlægge Støberiet hvor der kommer mange mennesker med blandt andet Aspergers og autisme, som er tilfældet for min søn, er mig ubegribelig.

Man deler værestedet i to dele og flytter den ene del til Parkskolen og den anden del over på misbrugscentret, samt fyrer alle pædagoger og de mennesker der til daglig tog sig af brugerne.

Hvad tænker I på? Er der ingen på Ballerup Kommune der ved, hvordan det føles for en autist? For min søns vedkommende betyder det, at hans hverdag bliver slået fuldstændigt i stykker. Den tryghed og sammenholdet med de andre er væk, og jeg er meget bekymret for, hvad der nu sker og hvordan hans sindstilstand bliver.

Ballerup Kommune praler ellers vidt og bredt om, hvor godt de tager sig af deres borgere. Det passer jo ikke, man er fuldstændig ligeglad med en gruppe svage, som i forvejen har en svær hverdag.

Man bruger penge på alt muligt unødvendigt; en grim skulptur i Hedeparken for eksempel, så det lille beløb det koster at køre Støberiet kan ikke vælte et budget. Men man skal måske bruge penge til andre mærkelige kunstværker?

Vi har fire steder i Ballerup hvor alkoholikerne har væresteder, væresteder som kommunen betaler, hvor der er opsat skure og ventilationsanlæg, toiletter med videre. Hvad er forskellen på dem?

Jeg er harm og jeg går ud i de offentlige medier med dette. Det kan ikke være rigtigt, at vi behandler vores borgere på denne måde.

Med venlig hilsen

Gitte Kluk