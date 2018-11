Skovlundes grønne hjerner

Det er ikke kun computerarbejde eller tankevirksomhed, der skal udfoldes hos eleverne. Der skal også laves modeller, der skal skæres til og laves flotte. Foto: Flemming Schiller

nytænkning 6. klasserne fra Skovlundes skoler har de sidste par uger brudt hjernerne med bæredygtige løsninger for fremtiden som en del af det landsdækkende Edison-projekt.

Af Ulrich Wolf

De to klasselokaler på Skovlunde Skole Nord summer af lidt unormal aktivitet. Tavlen er fyldt med ord, der handler om miljø og bæredygtighed og ved bordene sidder eleverne koncentreret og tegner eller diskuterer og tænker store tanker om, hvordan de bliver færdige med deres projekter.

De to klasser er sammen med deres parallelklasser på Skovlunde Skole Syd i denne tid en del af den landsdækkende opfinderkonkurrence Projekt-Edison, der har bæredygtighed og miljø som overordnet tema.

Meningen er, at eleverne skal komme med innovative og kreative løsninger på fremtidens klimaudfordringer. De er alle blevet guidet gennem et forløb og skal efterfølgende finde på noget virkelig originalt og nyt, som måske kan bruges i fremtidens indsats mod klimaforandringerne.

Miljø-apps og batteripant

Inde hos de to 6.klasser på Skovlunde Skole Nord arbejder man med grøn omstilling og grupperne er i gang med forskellige emner, som roligt kan siges at være kreative.

Den ene gruppe arbejder med en app, der kan afsløre, hvor stort et CO2-aftryk varer afsætter. En anden gruppe arbejder med afskaffe plasticemballage om eksempelvis frugt og grønt og erstatte det med uv-mærker, der fortæller om holdbarhed og fremstillingsmetode.

Der er også grupper der arbejder med et pantsystem til batterier, fordi en stor del af alle batterier bliver smidt i skraldespanden, mens endnu en gruppe arbejder med at kunne omdanne bølger til energi og elektricitet. Nogle grupper virker afslappede og som om de har helt styr på projektet, der officielt skal afsluttes fredag og fremlægges onsdag i denne uge. Andre grupper virker mere pressede og går lidt i panik over den klassiske situation, at printeren ikke virker, når der er brug for den.

Alt sammen en del af en kreativ proces, der skal bringe ideer frem, som måske kan bruges i fremtiden.

Tænker ud af boksen

»Temaet er genbrug og grøn omstilling og meningen er jo også, at vi skal få eleverne til at tænke over det. Vi voksne har ofte nogle meget fastlåste holdninger og vi er ikke på samme måde vant til at tænke ud af boksen, som eleverne i denne alder. Så vi kan alle få meget ud af sådan et forløb og måske er noget så godt, at et firma kan tage det op og arbejde videre med det. For det er naturligvis kun ideer, der udvikles her. Vi kan jo ikke producere en rigtig app, eller et batteripantsystem,« siger Trine Wulff, som er en af lærerne for 6. klasserne.

Hun går rundt i klassen, hvor hendes rolle er både igangsætter og hjælper, når det brænder på. Men det er eleverne selv, der har fået ideerne og som i sidste ende skal gøre projektet færdigt til præsentationen.

Arbejder hårdt

En af eleverne er Nikola, som sidder bag computeren og slider med at blive færdig med projektet om uv-mærkningen af frugt og grønt, der skal minimere brugen af indpakningsplastic.

»Det er rigtig spændende at få ideerne selv og så forsøge at føre dem ud i livet. Men det er også svært, for så er der noget der ikke fungerer, og så skal man måske gøre noget helt forfra. Nu skal vi være færdige i morgen, så vi arbejder hårdt på det,« siger hun og vender igen hovedet mod computeren, mens hun purrer sin sidemakkerinde i håret og de begge arbejder videre.

En af de andre grupper arbejder med at omdanne bølger til energi og her fortæller et par af gruppens medlemmer, at de fik emnet efter at deres første projekt ikke rigtig virkede. Nu er de imidlertid langt med deres præsentation og virker relativt rolige. Alle er enige om, at det er spændende at se en ide blive ført igennem til et ’rigtigt’ projekt.

Et pusterum

De koncentrerede miner er ved at blive lidt mere afslappede. Spisepausen nærmer sig og flere timers koncentreret arbejde bliver langsomt erstattet af let leg på gangen og snak i krogene.

Det grønne trænges lidt væk af hverdagens øvrige skolesysler, men snart er eleverne tilbage ved arbejdsbordene for at gøre deres bud på fremtidens miljørigtig løsninger klar til præsentation for det strenge dommerpanel, der skal bedømme dem.

Den 14. november er der lokal finale, hvor to vindergrupper fra hver klasse går videre til den kommunale finale den 28. november, hvor den endelige vinder findes.

Hvem ved, måske bliver en af de mange gode ideer fra skolerne en dag til et bæredygtigt projekt, der bliver overtaget af et firma, som kan føre det ud i livet, til glæde for miljøet i de kommende generationer.