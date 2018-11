EM i hjernegymnastik

Sådan ser det ud, når nogle af Europas bedste hukommelsesatleter dyster i, hvem der er bedst til at huske lange rækker af ord, tal, ansigter og navne. Forrest i den røde sweater ses den regerende europamester Simon Reinhard fra Tyskland. Foto: Flemming Schiller

koncentration Skovlunde Kulturhus lagde i weekenden lokaler til, da de europæiske mesterskaber i hukommelse for første gang blev afholdt i Danmark. Her var 19 mænd og kvinder samlet for i to dage at memorere talrækker, ord ansigter og spillekort – i fuldstændig stilhed.

Af Dorthe Oxgren

November indhyllede lørdag formiddag Skovlunde Center Syd i gråt. En helt almindelig lørdag, hvor folk er i gang med at handle ind til weekenden, mens skyerne hænger i knæhøjde. Og så alligevel ikke helt almindelig, for inde i kulturhusets mødelokale udspiller sig en konkurrence på højt niveau, nemlig de europæiske mesterskaber i hukommelse.

Indenfor sidder de 19 deltagere, 16 mænd og tre kvinder, den yngste en 15-årige tysk pige iført høreværn, bøjet over computer og papir, mens de memorerer dagens første opgave; billeder af 150 ansigter med navne. Deltagerne får fem minutter til at indprente sig ansigterne, hvorefter de på 15 minutter skal genkalde sig dem.

I to dage skal deltagerne konkurrere på koncentration og memorerings-teknikker i håb om at kunne hjembringe en af de tre skinnende pokaler, der står og venter på bordet foran dem.

Men inden årets europamester er fundet, skal deltagerne igennem ti forskellige discipliner i løbet af weekenden.

Foran deltagerne kører en projektor med et digitalt ur, så de hele tiden kan følge med i, hvor lang tid de har tilbage. Forrest sidder Lars Christiansen, konkurrencens eneste danske deltager, flankeret af den regerende europamester, tyskeren Simon Reinhard, der har vundet titlen to gange.

42-årige Lars Christiansen er Danmarks førende hukommelsesatlet. I weekenden placerede han sig

på en niende plads i EM i Hukommelse i Skovlunde. Foto: Flemming Schiller.

Stilhed og alarm

Bortset fra udsugningsanlæggets snurren, er der tyst i lokalet, mens to kontrollanter overvåger, at alt går for sig efter reglerne. I rummene bag ved sidder en håndfuld mennesker omkring et par borde fyldt med spillekort. De har til opgave at blande kortene til brug for kortdisciplinen senere på dagen, hvor deltagerne skal kunne lægge spillekort i rigtig rækkefølge, forklarer den engelske dommer Nathalie Lecordier på fint dansk.

Hun er overdommer i International Association of Memory og har en universitetsgrad i dansk. Derudover er hun dommer i den europæiske konkurrence, hvor hun både er med til at forberede opgaverne og kontrollere resultaterne.

Kreativ memorering

Efter en kort pause, fortsætter konkurrencen. Nu gælder det de binære tal, nuller og ettaller, i lange rækker, som deltagerne skal huske udenad.

Det digitale ur bliver sat i gang igen, og intensiteten stiger i lokalet, mens der memoreres. Stilheden bliver pludselig revet midt over af en alarm, der går i gang, og kontrollanterne springer hen mod brandudstyret i lokalet for at forsøge at afbryde alarmen. Nogle få af deltagerne kigger kort op i forbløffelse over afbrydelsen, andre synes fordybet i deres mentale arbejde. Et par lange minutter går, før larmen stopper, og én af kulturhusets ansatte dukker op for at forklare og undskylde afbrydelsen.

Umiddelbart skulle man tro, at EM i hukommelse er noget for matematikere og folk med flair for it. Men ikke ifølge 42-årige Lars Christiansen. Han har læst tysk og historie på Århus Universitet og arbejder til daglig i Københavns Kommunes jobcenter.

I fritiden er han hukommelsesatlet, foredragsholder og underviser folk i at træne deres hukommelse. Og så kan han pryde sig med en lang række titler, blandt andet som danmarksmester i hukommelsessport og ’International Grand Master of Memory’, en ære han fik sidste år i Jarkarta.

Atletik for hjernen

»Det er meget kreativt at træne sin hukommelse. Det er svært at huske tal alene, så vi skal koble dem til billeder. Jeg har et billede for alle to-og trecifrede tal. Eksempelvis er 143 Donald Trump, og 35 er Miley Cyrus, der sidder på en wreckingball (I en musikvideo sidder sangerinden Miley Cyrus på nedrivningskugle, red.). Paven er nummer 46. Og så går jeg frem efter rutemetoden. Det vil sige, at jeg går en tur gennem mit hjem, hvor jeg lægger nogle rutepunkter, og for hvert punkt kobler jeg et tal til,« forklarer Lars Christiansen, der foretrækker de systembaserede discipliner frem for eksempelvis at skulle huske ansigter med navne.

En af opgaverne går ud på at huske ansigter og navne. 150 navne og ansigter skal memoreres på fem

minutter. Derefter får deltagerne 15 minutter til at genkalde sig dem. Foto: Flemming Schiller.

Højere niveau

»Navnene i år er lettere, end de plejer. Nogle gange er de helt tossede. Jeg har måske 48 rigtige ud af de 150 i denne her disciplin. Mens Simon (den regerende europamester, red) har tre gange så mange rigtige. Jeg er bedre til kort og de systembaseret discipliner,« siger hukommelsesatleten og peger på en af de øvrige kombattanter, en gråhåret herre, der sidder i et hjørne af lokalet; Ben Pridmore hedder han og er fra England, hvor han til dagligt arbejder som revisor.

For nyligt kunne han ses i tv-programmet Britain’s Got Talent, hvor han stillede op med sit talent, som dog ikke faldt i god jord hos hverken dommerpanel eller publikum. Og det til trods for han er tre gange verdensmester i hukommelse og har udviklet et særligt system at memorere efter, The Ben System.

Konkurrencen sluttede søndag aften med endnu en sejr til tyske Simon Reinhard, mens Lars Christiansen blev nummer ni ud af 19.

»Det er jeg ok tilfreds med. Sidste år blev jeg nummer tre, men med færre point end i år. Så niveauet har været ekstra højt. Og så glæder jeg mig over, at det har været muligt at gennemføre europamesterskaberne i hukommelse i Danmark. Det er første gang,« lyder det fra Danmarks førende hukommelsesatlet.