Salsaaften i Måløv Idræts Forening

Jorge Sánchez vil vise, hvordan man danser salsa og merengue, når MIF holder danseaften i Måløv Ny Hal på fredag. Foto: privatfoto

Dans Danseaftener i Måløv er blevet meget populære, og i løbet af vinteren vil der blive afholdt endnu fire fredage.

Af redaktionen

Hver gang vil der være mulighed for at prøve kræfter med forskellige typer dans, der kan bruges til hverdag og fest.

Der er ikke noget krav om, at man skal kunne danse, da det er en aften for alle – nybegyndere såvel som øvede – det primære formål er at hygge sig sammen og få et smil på læben.

På fredag den 23. november står den på dans fra lantinamerika blandt andet salsa og merengue. Salsa er en pardans med faste grundprincipper og uendelige variationsmuligheder. Har man først lært det, kan man gå direkte ind på et salsadansegulv og danse med enhver. Merengue er også en pardans, som er meget udbredt i Latinamerika.

Den har en glad rytme og danses af alle, når der er fest og god musik.

Fredagens underviser er Jorge Sánchez, der stammer fra Costa Rica, men som i dag bor i Ballerup sammen med sin familie og underviser i blandt andet springgymnastik og dans.

Danseaftenen begynder med velkomst klokken 18.45 og herefter danses i cirka to timer til klokken 21. Efterfølgende vil der blive budt på lidt tapas.

Danseaftenen arrangeres af Måløv Idræts Forening og afholdes i Måløv Ny Hal, Måløv hovedegade 48. Billetter kan købes via www.maaloevif.dk.