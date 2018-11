Uforholdsmæssig høj p-afgift

Debat Åh, hvor er det ærgerligt, og hvor er det et uforholdsmæssigt højt beløb: 700 kroner. (Du kan komme frem og tilbage til Paris eller komme to i teateret for samme beløb).

Af Kirsten Høeg, Bueparken 84, Ballerup