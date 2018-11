To skoler kan vælge nye matrikelnavne

En af de skoler som en del har haft svært ved at identificere er Skovlunde Skole Syd. Nu kan den komme til at hedde Skovlunde Skole afdeling Rosenlund. Foto: Arkivfoto

navneleg Det er ikke let for alle at finde rundt i de nye distriktsskolenavne. Nu får Skovlunde og Skovvejens skoler lov til at ændre navnene på deres matrikelskole

Af Ulrich Wolf

Siden den nye skolestruktur blev vedtaget for nogle år siden, har kommunens skoler haft distriktsskolenavne. Men det har ikke været lige let for alle at huske de nye matrikelnavne.

Derfor har Børne- og Skoleudvalget besluttet, at Skovlunde Skole og Skovvejens Skole selv må bestemme, om de fortsat vil have betegnelserne Nord, Syd, Øst og Vest.

Der har nemlig været en del usikkerhed om netop kompasbetegnelserne på de to skoler, hvor folk har haft svært ved at identificere skolerne ud fra de betegnelser.

De øvrige skoler har hele tiden brugt de oprindelige skolenavne som afdelingsbetegnelser og det har derfor været lettere for alle at identificere dem.

De gamle navne

Helt konkret betyder det, at Skovlunde Skole Nord kan komme til at hedde afdeling Lundebjerg og Syd kan hedde afdeling Rosenlund, ligesom Skovvejens Skole Vest kan hedde afdeling Højager og Øst kan hedde afdeling Egebjerg.

»I forbindelse med evalueringen af skolestrukturen kom der en del input, som handlede om netop navnene på især Skovvejens Skole og Skovlunde Skole. Det er lidt svært at finde rundt i det med nord og syd, og mange roder rundt i det. Faktisk har børnene let ved det. De har vænnet sig til at skolen hedder nord og så videre. Men andre har sværere ved det og derfor var det oplagt, at vi lagde det ud til skolerne selv at vurdere, om de vil have nye matrikelnavne,« siger borgmester Jesper Würtzen (A), som understreger, at der ikke er åbnet for, at skolerne kan få helt nye navne.

»Det handler om de gamle skolenavne, ikke at det skal hedder Hans Skole eller sådan noget,« pointerer han.

Skolerne har indtil den 17. januar til at finde ud af, om de vil ændre navnet og vil så have virkning fra 1. august 2019, så det eventuelt nye navn kan blive skrevet ind i fremtidens officielle papirer for skolen.