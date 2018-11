Kras ældre-kritik af stationspladsen

Der mangler af- og pålæsningspladser for handicappede og gangbesværede på den nye stationsplads i Ballerup. De vil først komme til efter byggeriet af et nyt hus på pladen i 2020. Nu kræver også Seniorrådet og Ældre Sagen forandringer. Foto: Arkivfoto

parkering Sagen om de manglende afsætningspladser på den nye stationsplads får nu også Seniorrådet og Ældre Sagen til at gå ind og kræve handling.

Af Ulrich Wolf

Sagen om den nye banegårdsplads og de manglende af- og påsætningspladser for handicappede og taxier breder sig. Ifølge den kommunale plan for den nye stationsplads skal der først etableres boliger på pladsen, inden man kan anlægge nogle handicappladser tæt på togperronerne. Det vil efter planen komme til at ske i 2020. Indtil da må eksempelvis gangbesværede gå fra LIDL’s parkeringsplads og over stationspladsen for at komme til stationen.

Det fik i sidste uge Handicaprådet til at kritisere de dårlige forhold for handicappede og nu blander Seniorrådet og Ældre Sagen sig også i koret af kritikere. Begge organer vil nu tage sagen op og kræver handling fra Ballerup Kommune.

»Vi vil først undersøge forholdene og så derefter kontakte forvaltningen. Der skal ske ændringer, for det er helt uacceptabelt, at man har så dårlige forhold for ældre og handicappede på en ny plads. Vi har faktisk allerede snakket om projektet, for vi har i et år bedt om en rampe til et højt trin ved opgangen til Ballerup Centret. Men intet er sket, så nu vil vi tage affære,« siger Henning Broman, formand for Ældre Sagen i Ballerup og konstitueret formand for Seniorrådet.

Venter for længe

Der er som nævnt faktisk en plan for etablering af afsætningspladser, men ifølge Ballerup Kommune altså først, når det nye hus på pladsen er bygget i 2020 og så lang tid skal man ikke vente, mener Henning Broman.

»Der er to års ventetid, og så lang tid kan og vil vi ikke vente på bedre adgangsforhold. Der skal ske ændringer nu. Vi forestiller os nogle afsætningspladser ved eksempelvis fiskehandleren ved stationen og det er de ønsker, som vi vil gå til forvaltningen med,« siger Henning Broman, som i øvrigt glæder sig over, at både Handicaprådet, Seniorrådet og Ældre Sagen nu går sammen og taler med én stemme i denne sag.

Ballerup Bladet har forsøgt at få en kommentar til udviklingen fra afdelingsleder Trine Baarstrøm fra Ballerup Kommune, men hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.