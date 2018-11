Politi uge 46

Genrefoto Foto: www.politi.dk

Drenge forsøgte indbrud

En politipatrulje rykkede mandag den 12. november klokken 10 ud til en anmeldelse om et forsøg på villaindbrud på Håbets Vej i Ballerup. Ved ankomst var de mistænkte indbrudstyve stukket af, men ved hjælp af signalement af de mistænkte samt hundepatrulje, lykkedes det patruljen at finde to drenge på 15 og 17 år, som blev sigtet og anholdt for forsøg på indbrud. Den 15-årige erkender, og den 17-årige nægter.

Hjul og fælge var væk

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en hvid Mercedes-Benz personbil sket mellem tirsdag den 13. november klokken 23 og onsdag den 14. november klokken 08.40 på Bakkehøj i Skovlunde. Fælge og dæk var stjålet, mens bilen nu stod på mælkekasser.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.

Indbrud i villa

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket mellem fredag den 16. november klokken 11 og søndag den 18. november klokken 21.15 på Ludvig Holsteins Alle i Ballerup. En rude var knust, og diverse smykker og elektronik var stjålet.

