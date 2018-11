Sprogskolen består med nye muskler

Sprogcentret i Ballerup forbliver på samme matrikel. Men fra den 1. januar vil den være en del af Vestegnens Sprog & Kompetencecenter. Foto: Arkivfoto.

Sprogligt Selvom Ballerup Sprogcenter faktisk blev lukket ved budgetforliget, så består skolen. Nu bliver den en del af Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter.

Af Ulrich Wolf

Da det endelige budgetforlig blev vedtaget for Ballerup blev det også vedtaget, at Ballerup Sprogcenter skulle lukkes.

Men den udmelding blev ikke så vel modtaget blandt medarbejderne på sprogskolen, som frygtede for deres job.

Frygten var dog ubegrundet, for der vil stadig være en sprogskole i Ballerup i de kommende år. Fra den 1. januar bliver Ballerup Sprogcenter nemlig en del af Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter (VSK), der i forvejen varetager danskundervisning i 11 kommuner i københavnsområdet.

Samtidig bibeholder man afdelingen i Ballerup på samme adresse i Malmparken, så udadtil vil der ikke være de store forandringer for hverken medarbejdere eller kursister.

En større organisation

»Da Ballerup Kommune besluttede sig for at lukke Ballerup Sprogcenter var de samtidig forpligtet til at finde en anden løsning, da der ifølge loven skal være sprogundervisning i kommunerne. De fandt ud af, at det ville være den bedste løsning at lægge sprogskolen ind under en større organisation, der stod stærkere. Derfor henvendte de sig til os på VSK, og det er en opgave, som vi glæder os til at tage,« siger

Helle Vallentin, konstitueret leder af Ballerup Sprogcenter, og tilføjer:

»Vi opretter en afdeling i de samme lokaler som nu, og medarbejderne vil fortsætte i VSK-regi, så alt vil umiddelbart være det samme.«

Hun fortæller, at Ballerup Sprogscenter i forvejen har en rigtig god placering i forhold til erhvervslivet, da det ligger lige midt i det store erhvervsområde, så det ville ikke give nogen mening at flytte fra lokalerne.

Fokus på erhvervslivet

»Vi vil fremover rette undervisningen mod især arbejdsmarkedet og inddrage virksomhederne endnu mere i vores arbejde, så derfor er placeringen oplagt. Samtidig vil det altså betyde, at undervisningen bliver mere målrettet mod at kursisterne kan begå sig på arbejdsmarkedet. Også lærerne vil blive sendt ud i virksomhederne for at blive opdateret på, hvad der rører sig. Så man kan sige, at vi fortsætter, men at vi også laver forbedringer i fremtiden,« siger Helle Vallentin, der fortsætter som leder af den nye VSK-afdeling i Ballerup efter årsskiftet.

VSK er en selvfinansierende uddannelsesinstitution i Brøndby Kommune og har afdelinger i Glostrup, på Amager og altså også Ballerup fra den 1. januar.

VSK forventer at have 4600 kursister om året fra årsskiftet, og har omkring 156 medarbejdere, hvilket gør VSK til landets største kommunale sprogcenter.