En lille hest bragte stor glæde

Annemette Fessner (i sort) trækker rundt med Cutie, der bliver overøst med klap og kys fra både beboere og personale på Plejecenter Lindehaven. Foto: Fotos: Flemming Schiller

Ældre I sidste uge fik Plejecenter Lindehaven besøg af miniaturehesten Cutie, som gik rundt på stuerne og hilste på beboerne.

Af Mia Thomsen

»Næææh, hvad er du for en lille sød en? Hvor er du bare kær!«

En ældre kvinde rækker ud efter den lille, bitte hest, der netop er trippet ind i forhallen på Plejecenter Lindehaven i Ballerup. Hun klapper den begejstret på halsen og nusser den i panden.

»Tidligere på dagen havde vi besøg af nogle søde små børn og nu dig. Hvor er det dejligt,« siger hun og nusser den lille, bløde mule på hesten, der har cirka samme størrelse som en Grand Danois.

Hesten hedder Cutie og er besøgshest, så den færdes helt hjemmevant indenfor på plejehjem, bosteder og lignende.

Dens ejere Annemette og Tino Fesner bruger en del af deres fritid på at tage rundt i landet og bringe smil og glæde til blandt andet ældre og demente.

Lille Cutie lader sig velvilligt klappe, ae og kysse af de begejstrede beboere, der aldrig før har set så lille en hest – og da slet ikke indendørs.

»Hun er vant til det. Hun kører også med elevator, hvis det er nødvendigt,« fortæller Tino, der i dagens anledning har cowboyhatten på.

Og det bliver nødvendigt. For flere af beboerne har ikke så nemt ved at komme rundt i huset – i modsætning til Cutie, der glad trasker med Annemette ind i den lille elevator og kører ovenpå, hvor flere af husets beboere venter.

Bringer minder frem

Idéen til besøget kommer fra Lindehavens socialpædagog, Henriette Brorly.

»Det kom sig egentlig af, at vi havde besøg af et par heste til vores vikingemarked her for et par måneder siden, og her oplevede jeg, at flere af beboerne var meget interesserede i hestene,« fortæller Henriette Brorly.

Derfor tog hun kontakt til ’Besøgshestene’, der er en gruppe på facebook, som Annette Fesner og hendes ’’kollega’’ Betina Fabricius Olsen står bag. Og ad den vej fik de arrangeret et besøg.

»Mange af de ældre har måske selv redet, da de var yngre – eller har boet på gårde, hvor man havde heste. Så det bringer minder frem, når de ser den lille hest her,« tilføjer Henriette og hjælper en ældre kvinde forbi, så hun kan komme hen og sidde – i øjenhøjde med den lille firbenede gæst.

Cutie og andre besøgsheste er trænet i denne slags besøg, hvor de kommer indenfor og skal rundt og hilse på mange forskellige mennesker på kort tid. Og den lille hest opfører sig da også eksemplarisk. Står lige så fint, stille og lader de mange hænder klappe og ae det lille hoved og rode den i manken. Den lader sig trække rundt på gange og stuer, gennem automatiske døre og elevatorer. Alt sammen helt roligt og hjemmevant for den lille hest.

Annemette, Tino og Cutie bor til dagligt i Tølløse, og hvis man har lyst til at vide mere, kan man finde dem i facebookgruppen ’Besøgsheste’.