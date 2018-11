Masterchefen fra Skovlunde

Mad og smag er 51-årige Ghita Bennorths store lidenskab. Tidligere på året deltog hun i Masterchef på TV3. Og nu er nu aktuel med en kogebog om at samle planter i naturen og bruge dem i madlavningen. Hun kan i øjeblikket ses i Masterchefs juleudgave, der ruller over skærmen i disse dage. Foto: Foto: TV3.

Gastronomi Ghita Bennorth blev nummer tre i årets madlavningskonkurrence Masterchef på TV3. Den 51-årige smørrebrødsjomfru er nu aktuel med sin første kogebog ’Sanke – gastronomi med omtanke’ – om hvordan man kan bruge naturens bær og urter i madlavningen.

Af Dorthe Oxgren

»Jeg har lige sendt de sidste rettelser af sted på bogen,« siger Ghita Bennorth og undskylder, at køkkenet er pakket med fade og skåle og madlavningsudstyr.

»Det er mit værksted,« forklarer den 51-årige debuterende kogebogsforfatter.

’Sanke – gastronomi med omtanke’ hedder hendes bog, der udkommer 1. december, og handler om, hvordan man kan bruge de planter, der findes i naturen i den daglige madlavning.

Nysgerrighed og lidenskab for mad og gode råvarer er drivkraften hos Ghita Bennorth, der har fået kærligheden til madlavning ind med modermælken.

»Min mormor og morfar kom fra Sønderjylland, så her fik jeg serveret sønderjysk mad med masser af syltede produkter, grydestege med mormors tykke, brune sovs og morfars ny-opgravede kartofler. Det var de gammeldags smage, og vi spiste altid i køkkenet. Hos min farmor og farfar var det helt anderledes. De boede i København, her handlede det om moderne mad, og her lærte jeg at bruge ferskener og nektariner, før det blev almindeligt. Vi spiste altid i spisestuen med kniv og gaffel. Og farmor var altid smart klædt på og iført læbestift, når hun lavede mad,« fortæller Ghita Bennorth, der gerne selv ville have været kok. Men det var i 1980’erne, og det var svært at få en læreplads. I stedet kom hun i lære som smørrebrødsjomfru på Postpubben i Lyngby.

Suger ny gastronomi til sig

»Jeg har altid gået op i, hvordan jeg kunne optimere min viden om mad, så jeg ikke hang fast i at lave smørrebrød. Derfor suger jeg til mig for at lære nye måder at lave mad på. Så da Noma begyndte at bruge naturen, tænkte jeg, det må jeg også finde ud af.«

Sidste år startede Ghita Bennorth så sin egen virksomhed som gastronomisk konsulent, hvor hun rådgiver om alt fra menukort og råvarer til, hvordan man indretter et køkken, finde de rette leverandører og får flere gæster i sin restaurant.

Mens hun løb den i gang, arbejdede hun i kantinen hos elektroteknikkoncernen Schneider i Lautrupvang, for ’huslejen skal jo betales’.

»Jeg elsker mit arbejde. Men jeg har været i restaurationsbranchen i rigtig mange år, og det slider på bentøjet. Det generer mig på ingen måde at arbejde, tværtimod. Men kroppen kan ikke holde til det. Derfor har jeg startet en konsulentvirksomhed,« forklarer Ghita Bennorth, som mange vil kende fra tv-serien Masterchef på TV3.

Her blev hun tidligere på året nummer tre i konkurrencen, og kan også ses i Julemasterchef, der sendes på tv-stationen i disse dage.

Dommerne blæst baglæns

Det lå ikke i kortene, at Ghita Bennort skulle være med i Masterchef. Men da hendes bror meldte sig som deltager i 2015 og skulle til casting, var Ghita var med for at yde moralsk opbakning. Her blev hun kontaktet af en caster, der gerne ville have smørrebrødsjomfruen fra Skovlunde med i konkurrencen.

I første omgang afviste Ghita Bennorth at deltage, fordi hun arbejdede som køkkenchef på Restaurant Suffragetten i København, og det strider imod konkurrencens regler. Deltagerne må ikke arbejde professionelt som kokke, hvis de skal deltage.

Men Ghita Bennorth blev alligevel overtalt til at deltage i en audition på Metronome, der producerer tv-udsendelsen. Efter castingen hørte hun ikke mere – før ét år senere, hvor hun igen kom til casting. Her skulle hun på 40 minutter lave en fiskeret.

Hun valgte at lave sandart på jomfruhummer med en sauce velouté og ægte kaviar, garneret med purløgsblomster og strandurter. Dommerne blev blæst baglæns af hendes ret. Og Ghita Bennort var sikret en plads i Masterchef-konkurrencen 2018, hvor hun altså endte på en tredjeplads.

Persille-retten gled ikke ned

»Jeg kunne godt have vundet førstepladsen, men der gik noget galt i kommunikationen. Jeg dekonstruerede stegt flæsk med persillesovs og ville servere et sprængt, braisseret og glaseret svinebryst med puffede flæskesvær og persille-støv, persille-skum og persille sheet (tynde skiver af persille, red.), serveret med en puré af persillerod og kartoffel,« remser Ghita Bennorth op.

Ét kiks i kommunikationen gør, at hun tror, hun først skal anrette retten, efter tiden er gået, hvorfor hun mangler noget af persille-garnituren, da maden skal præsenteres for dommerne.

»Anretningen er misforstået fordi flere af persille-elementerne mangler,« konkluderer Ghita Bennorth ærgerligt.

Hun havde håbet på at kunne forlade konkurrencen med en førsteplads og de 100.000 kroner, der følger med. Penge hun ville have brugt på at sparke sin virksomhed i gang med.

I stedet for begyndte hun, på sin brors opfordring, at skrive en bog om noget hun elsker; at lave mad med planter sanket – eller samlet – i naturen. En interesse der blev vakt, da hun fik en opgave for Grennessminde, et bo-, arbejds- og uddannelsessted for unge med særlige behov i Taastrup. Ghita Bennorth skulle testsmage en lang rækker planter og beskrive, hvad de smager af.

»Det er i den forbindelse, at jeg bliver opmærksom på de her mange urter, vi har i naturen omkring os. Og så går jeg ellers i gang med at kigge på græsser, hvad kan spises, og hvad skal man holde sig fra, fordi de er giftige,« fortæller Ghita Bennorth, der nu er klar med sin første kogebog med en række opskrifter på dressinger, hovedretter, desserter, smørrebrød og brød og hyggeretter. Alt sammen med brug af planter fra naturen omkring os, billeder af dem og anvisninger på, hvor man kan finde dem.