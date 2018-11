Sognegården i Måløv er blevet større

Den nye tilbygning på sognegården i Måløv er færdig og man kan få en rundvisning søndag den 25. november - samme dag som kirkens julemarked. Foto: privatfoto

Udvidelse Efter endt arbejde står den ’’nye’’ sognegård i Måløv nu færdig - lige klar til julemarkedet.

Af Mia Thomsen

Der er blevet bedre plads på sognegården i Måløv. Gennem de seneste ni måneder har der været arbejdet med at udvide sognegården, og nu er byggeriet færdigt og taget i brug.

Tilbygningen er på godt 600 kvadratmeter og i kælderetagen er der indrettet undervisningslokaler til konfirmander med udgang til en ny lysgård. I stueetagen er der nyindrettet kontorlokaler og samtalelokale til små grupper som for eksempel de sorggrupper og lignende, som kirken har.

En endnu bedre sognegård

Med udvidelsen er sognegården nu klar til de næste mange års aktiviteter for både store og små.

»Vi er meget glade for at have fået nye, moderne lokaler til undervisning af de omkring 120 konfirmander vi årligt har,« udtaler Lise Bramsen, formand for menighedsrådet i Måløv, og fortsætter:

»Vi glæder os over at have fået en endnu bedre sognegård, som vil være en god ramme om kirkens aktiviteter i mange år fremover.«

Hvis man har lyst til af få en rundvisning i den ’’nye’’ sognegård er der mulighed for det søndag den 25. november – i forbindelse med Julemarkedet i Måløv Kirke. Der er rundvisning både klokken 12.00 og 13.30, hvor alle er velkomne til at komme med.