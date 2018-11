Drop-ind-dåb blev et hit

Sognepræsterne Inge Meibom (tv), Laila Bomose og Henning Sundby Pedersen (knælende) omkring døbefonden i Ballerup Kirke, hvor drop-ind-dåben foregår. Foto: Flemming Schiller

dåb Efter en vellykket første omgang ’drop-ind-dåb’ i Ballerup Kirke, gentager præsterne succesen fredag den 7. december.

Af Mia Thomsen

Præsterne i Ballerup Sogn var spændte, da de i september i år for første gang holdt drop-ind-dåb i Ballerup Kirke. Her kunne alle og enhver komme ind fra gaden – med sit sundhedskort eller pas i hånden – og blive døbt. Bare sådan lige uden videre. Det var ikke til at vide, om der overhovedet ville dukke nogen op, så glæden var stor blandt præsterne, da der allerede før drop-ind-dåben skulle gå i gang, begyndte at dukke folk op.

»Vi var spændte på, hvor mange der ville benytte sig af muligheden. Men allerede inden klokken 15 mødte de første op,« fortæller sognepræst Laila Bomose.

Men de første skulle vise sig ikke at blive de sidste, for i løbet af de næste timer mødte 21 mennesker i aldersgruppen 8-85 år op. Nogle med en god ven ved sin side, andre med et større følge fra familie og venner – én havde hele sin klasse med – alle med ønsket om at blive døbt.

»Det blev en meget bevægende og intens dag. Livs-

historier blev fortalt, bånd blev knyttet og den indgang til livet, som dåben er, var mærkbar på en anden måde end man ellers oplever,« fortæller Laila Bomose.

Døbt helt efter bogen

Dåbsritualet lød i sin fulde ordlyd ved hver eneste dåb, men alt andet ceremonielt var ikke til stede, dog blev der under hele dagen spillet stille jazz og klassisk musik fra klaver og orgel.

»Betydningen af at knæle ved døbefonten og modtage dåben som den gave, man aldrig skal gøre sig fortjent til men netop skænkes i kærlighed, fik lov at være det bærende,« siger Laila Bomose.

Efter dåben var der mulighed for at sige tillykke over et glas bobler i våbenhuset sammen med præsten, og den nydøbte gik fra kirken med en dåbsattest og en bibel i hånden.

Den store interesse for drop-ind-dåben i september har gjort, at præsterne nu gentager succesen fredag den 7. december fra klokken 15 til 18 i Ballerup Kirke. Hvis man ønsker at blive døbt denne dag, skal man blot medbringe pas eller sundhedskort.