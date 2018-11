Julekomedie for hele familien

KLIMA byder på jule-komedien ’Jul på museet’ i Pederstrup første weekend i december. Foto: KLIMA

musical Der bliver både sang, dans og rappe replikker på Ryttergården, når børn og unge fra Teatergruppen KLIMA inviterer til ’Jul på museet’.

Af Mia Thomsen

25 børn fra 10-17 år står på scenen, når Teatergruppen KLIMA’s børne- og ungeafdeling opfører julekomedien ’Jul på museet’ i Stuehuset på Ryttergården i Pederstrup første weekend i december.

Teatergruppen har et godt samarbejde med Ballerup Museum og juleforestillingen er skabt i forbindelse med den store lokale julemarkedsdag ’Jul i Pederstrup’ søndag den 2. december, hvor der ud over KLIMAS forestilling også er aktiviteter i resten af landsbyen – både på museet, Grantoftegaard, Konditorgården og hos folkedanserne.

Om stykket

KLIMA’s forestilling ’Jul på museet’ er en mini-musical af Jacob Kragh og forener julen med monstre, finanskrise, global opvarmning, fed musik og sort humor.

Julen nærmer sig, men i familien Hvidt når stemningen et absolut nulpunkt, da forældrene beslutter at nøjes med at holde lillejuleaften for at spare. På byens museum åbner den karismatiske museumsinspektør en udstilling med det 20. århundredes værste monstre, men det viser sig, at de er mere levende end døde.

Da statsministeren ved udstillingens åbning afslører, at regeringen har besluttet helt at afskaffe julen for at mindske CO2-udslippet, bryder helvede ud på museet – monstre er nemlig meget glade for juletiden.

Det bliver en julekomedie fyldt med gode sange, dans, seje kostumer og sjove replikker. Den kan ses hele seks gange i løbet af den weekend, hvor den spiller.

Spilletider:

• Lørdag den 1. december klokken 11, 13 og 15.

• Søndag den 2. december klokken 11, 13 og 15.

• Billetter kan købes på www.teatergruppenklima.dk