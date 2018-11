Ny tradition i Ballerup: Julemarked på Kirketorvet

Snart breder julestemningen sig på Kirketorvet i Ballerup, som lægger plads til seks dages julemarked i år. Foto: Arkivfoto

handel En stor gruppe frivillige sørger for julestemningen på Kirketorvet i Ballerup i år, hvor der for første gang holdes julemarked over flere dage med start 30. november.

Af Mia Thomsen