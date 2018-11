Wolfpack rejste sig mod Stevnsgade

Der blev kæmpet hårdt om pointene, men det endte med en sejr til Wolfpack over Stevsgade. Foto: Foto: FN Sportsfoto

Basketball Efter et nederlag over Horsens IC skulle BMS Herlev Wolfpack rejse sig mod Stevnsgade Copenhagen i Ballerup Super Arena i weekenden.

Af redaktionen

Men optakten har langt fra været god, for Wolfpack har været hårdt ramt af en del skader.

Wolfpack startede kampen med rigtig flot angrebsspil anført af Andreas Meilby, der var varm bag tre pointslinien. Wolfpack havde mange mistede bolde over vanligt niveau og det gjorde at Stevnsgade kunne hænge på resten af perioden til 29-23 i Wolfpacks favør.

Anden periode startede hvor første periode sluttede, lidt for mildt forsvar og for mange mistede bolde holdt Stevnsgade inde i kampen.

Om det var sidste uges nederlag til Horsens IC vides ikke, men Wolfpack kom sent ud fra halvlegen og Stevnsgade lignede et hold, der var begyndt at lugte sæsonens første sejr. Austin Waddoups holdt dog Stevnsgade i snor med nogle store spil ude bag linien, mens Stevnsgade virkelig kæmpede i reboundspillet. Perioden sluttede 17-22 (59-57).

I sidste periode steppede Wolfpack op da det gjaldt og viste at de bør have et gear mere og med et run de sidste fire minutter ender kampen 95-83 til Wolfpack, der altså fik rejst sig efter en dårlig start.