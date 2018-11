Der blev delt hæder ud ved AK DAN’s juleafslutning. Fra venstre ses Martin Knoblauch, årets ’fidus’ Kasper Udsen, årets bryder Gustav Skovbo og Kenneth Madsen. Foto: privatfoto

Brydning Bryderne i AK.DAN i Ballerup holdt lørdag den 24. november juleafslutning.

Af redaktionen

I den forbindelse blev der traditionen tro uddelt vandrepokaler til de personer i klubben, som har gjort en ekstra indsats. AK.DAN’s unge bryder Gustav Skovbo fik bryderpokalen for hans flotte resultater til det forgangne års stævner og Kasper Udsen fik fiduspokalen, som gives til den person, som gør en ekstra indsats i brydelokalet og er et forbillede for de unge i klubben