Støberiet svigtes

Debat Det er meget uforståeligt, at Ballerup Kommune har besluttet gradvist at fjerne de meget få medarbejdere der er tilbage i Støberiet. En kommunal institution som tidligere både havde en personalenormering og egnede faciliteter, svarende til et godt aktivitetshus for voksne sindslidende.

Af Ebbe Brems, På vegne af SINDs lokalafdeling for Ballerup, Furesø, Herlev

De ansattes opgaver er at imødekomme brugernes behov og hjælpe den enkelte sindslidende videre i sin personlige udvikling og dermed fremme brugernes livskvalitet. Fagligt set hedder det socialpsykiatri, til forskel fra de behandlingtilbud for misbrugere som tilbydes i Brydehusets bygning.

Støberiets tilbud er både mulighed for samvær og hygge i trygge rammer – og have til huse i et stoffrit nærmiljø. Desuden får brugerne gode muligheder for psykosocial rehabilitering, som tager udgangspunkt i recovery.

En ting er, at Støberiet skal flytte ud af Sundhedhuset, men hvorfor til så små lokaler, hvor mulighederne for aktiviteter og kreative værksteder er udelukket ?

Hvorfor skal Støberiet desuden udsultes for medarbejdere og dermed på længere sigt risikere at måtte lukke ?

Hvorfor bevilger kommunen ikke nye medarbejdere, når Brydehuset etablerer et nyt behandlingsted for de medborgere som kæmper med både misbrug og sindslidelse ?

Kan kommunen være bekendt at spare på et dagtilbud gennem mange år på den dobbelte måde, og som går hårdt ud over nogle af de mest udsatte medborgere?