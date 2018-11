Debat Den 16. november blev der afhentet haveaffald i vort område. Jeg var desværre ikke hjemme den dag, og da udkørslen fra min nabos matrikel flugter med skellet til min matrikel, og hvor en rambolage således er mulig, hvis jeg placerer vognene nøjagtig i skellet, havde jeg placeret vognene med mit haveaffald cirka 1,5 meter inde på min grund, op ad gavlen på huset.

Af Poul E. Pedersen, Vårbuen 54, Ballerup

Den blev derfor ikke tømt, og ved henvendelse til Vestforbrændingen oplyste den flinke medarbejder, at årsagen var at vognene ikke stod nøjagtig i skellet. Og så er det at kæden hopper af for mit vedkommende. Manden har altså stået og glanet på vognene cirka halvanden meter inde på min grund og blot gået igen.

Denne opførsel finder jeg aldeles utilstedelig. Jeg og mange andre, betaler i dyre domme for afhentning af haveaffald og skal naturligvis ikke finde os i denne mangel på konduite fra en medarbejder, der tydeligvis er blevet fejlplaceret i dette job.

Hvis ikke det var så sørgeligt, at han ikke magtede at gå to skridt og passe sit job, kunne man grine ad situationen.

Jeg håber og forventer at Ballerup Kommune, her vil tage over og forlange blot en lille smule service og konduite fra dette firma.