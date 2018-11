Dyneløftere søges

Debat Ballerup Kommune søger en projektkonsulent som over tre år skal ”afdække og imødegå ulovligt byggeri og ulovlig beboelse i kommunens kolonihaveområder”.

Af Sanne Fandrup, Formand for Radikale Venstre i Ballerup

Det er vist en offentlig hemmelighed, at en mindre del af kolonihavehusene benyttes lidt mere, end reglerne tillader. De overvintrende ejere har sikkert hver især gode grunde til at bo i deres små kolonihavehuse, og de sørger samtidig for, at områderne bliver holdt under opsyn i de måneder på året, hvor der er få gæster.

Det virkelige spørgsmål, som kommunen burde stille sig, er ikke, om der sker noget ulovligt i kolonihaveområderne, men hvorfor folk flytter ind, og hvad deres valg siger om de boligmuligheder, vi har tilgængeligt.

Bittesmå, enkle og billige boliger med have og adgang til grønne områder hænger ikke på træerne i Ballerup. Men der er åbenbart et marked for dem