Trods kritik: Der kommer ingen let vej til stationen nu

Banegårdspladsen er snart ved at være færdig. Men der mangler stadig et boligbyggeri og derfor kommer der ingen handicappladser før byggeriet står færdigt i 2020. Foto: Privatfoto

tilgængelighed De manglende handicappladser på banegårdspladsen har fået flere organisationer og råd op af stolen. Men trods kritikken kommer der ingen midlertidige løsninger, lyder det fra Ballerup Kommune.

Af Ulrich Wolf

Det har i den grad fået Handicaprådet, Ældrerådet og Ældre Sagen op i det røde felt, at den nye banegårdsplads ikke får nogen af- og påsætningspladser tæt på perronerne før byggeriet af boligerne på pladsen står færdigt, formentlig i sommeren 2020.

De har krævet en midlertidig løsning, så gangbesværede ikke skal gå de omkring 150 meter fra LIDL’s parkeringsplads over banegårdspladsen for at komme til togstationen. Men trods den heftige kritik, så får det ikke Ballerup Kommune til at ændre på de planer. Der er nemlig ikke nogen andre måder at gøre det på, mener den ansvarlige for projektet, afdelingsleder i Ballerup Kommune, Trine Baarstrøm.

»Det store problem er, at pladsen er stort set færdig, bortset fra de boliger, der skal bygges. Vi havde planlagt, at det skulle ske samtidig, men nu er det byggeri desværre rykket til forår eller sommer 2020. I den forbindelse skal vi have en arbejdsplads i området og uanset hvor vi ville placere midlertidige pladser, så vil det komme i berøring med den arbejdsplads. Det handler om sikkerhed og vi kan ikke gå på kompromis med sikkerheden. Hvis nogen kommer til skade i forbindelse med byggeriet og vi har handlet mod bedre vidende, så har vi et alvorligt problem. Så vi kan ikke hekse en løsning frem,« siger Trine Baarstrøm, som sagtens kan forstå problemet.

Tag til Malmparken

»Det er ikke fordi vi ikke kan se problematikken. Vi har, efter fokus er kommet på problemet, virkelig forsøgt at finde en løsning, der kunne skaffe midlertidige pladser tæt på stationen. Det er ikke fordi, vi ikke lytter eller vil være arrogante, men vi kan ganske enkelt ikke finde et sikkert sted til sådanne pladser,« siger Trine Baarstrøm.

Hun opfordrer dem som kan, til at køre til eksempelvis Malmparken, hvor adgangsforholdene er bedre for handicappede og gangbesværede.

»Hvis man har kørelejlighed, så er det oplagt at tage til Malmparken. Kommer man med taxi kan det blive dyrere, men der kunne man måske overveje flextrafik. Vi ved godt, at det er problematisk netop nu at komme til Ballerup Station for den gruppe borgere,« siger Trine Baarstrøm

Når boligprojektet på pladsen er færdigt, vil der efter planen blive anlagt tre handicappladser samt sætningspladserne og taxaholdepladser på banegårdspladsen.

Desuden henviser Trine Baarstrøm til Flextrafik, hvor man kan blive hentet ved kantstenen og have både kørestol og rollator med.