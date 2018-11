Fra klodser til rumvidenskab

Peter Thorhauge og Amanda Sörensen fra 7.I på Måløvhøj Skole afdeling Østerhøj, vandt to andenpladser ved Lego League i Roskilde, hvilket har ført dem videre til den skandinaviske finale. Foto: Flemming Schiller

lego league En passion for videnskab, innovation og leg med legoklodser blev til en deltagelse og hæder i Lego League for Amanda og Peter fra Ballerup. Nu venter flere udfordringer.

Af Ulrich Wolf

I de seneste år har First Lego League (FLL) haft deltagelse af skoler fra Ballerup, der under stor jubel og glædelig tumult har frembragt en række innovative kreationer i Lego-klodser på den årligt tilbagevendende konkurrence på DTU i Ballerup.

Men i år var der noget mere stille. Folkene bag den lokale deltagelse i FLL har trukket stikket og derfor deltager ingen Ballerup-skoler officielt i årets konkurrence.

Den slags detaljer lod Amanda Sörensen og Peter Thorhauge, fra 7.I på Måløvhøj Skole afdeling Østerhøj, sig dog ikke anfægte af. De to, der til daglig går i innovationsklassen havde sidste år deltaget i FLL og ville gerne være med igen i år. Så da der den 10. november blev afholdt konkurrence i Roskilde, drog de to til domkirkebyen for at vise deres projekt frem.

Det blev en både nervøs, men også spændende dag, hvor deres projekt, som delvist var med sidste år, endte med at hive et par pokaler hjem.

Op i rummet

Årets tema var ’Into Orbit’ og netop rumtemaet kunne de sagtens bruge til at bygge videre på den robot, som de havde lavt ved sidste års konkurrence.

Amanda og Peter valgte som deres rumprojektet at bygge en raket, der kunne medbringe en 40 fod container med et kraftværk baseret på en ny type kernekraft kaldet Thorium MSR – hvor MSR betyder smeltet salt reaktor. Det var især hjemmesiden og Youtube videoerne fra firmaet Copenhagen Atomics, der havde inspireret dem.

De byggede meget visuelt en Apollo 11 raket i størrelsesforholdet 1:100 og viste hvor lidt en 40 fods container fyldte. De havde regnet ud at brugen at et sådan kraftværk ville kunne spare de 2000 tons flydende ilt som Apollo 11 raketten brugte som brændstof. Det var et ganske avanceret projekt, som de to havde forberedt sig på siden september måned.

Rumraketten står i stuen og vidner om det projekt i FLL, som gav de to opfindere flere priser og en

nominering til næste skridt i konkurrencen. Foto: Flemming Schiller

»Vi blev bidt af det sidste år og ville gerne være med igen i år. Vi havde egentlig et hold på 7-8 klassekammerater, men da det kom til stykket faldt de fra. Så det endte med, at vi kun var os to. Vi var det mindste hold, der nogensinde har deltaget i konkurrencen, men det gik jo meget godt,« siger Peter Thorhauge, som sammen med Amanda måtte bruge rigtig mange timer i deres fritid på projektet, fordi skolerne i Ballerup ikke officielt deltager i FLL.

»Vi brugte tre uger på robotten og at programmere den og få den til at virke. Så brugte vi to uger på ideen og præsentationen. Selve robotten fungerede rigtig godt herhjemme, men ikke så godt, da vi var i konkurrencen. Til gengæld var dommerne vilde med vores ide, altså det med rumskibet og det sparede brændstof,« siger Amanda Sörensen.

De endte med at vinde andenpladsen i teknologiprisen og ligeledes en andenplads i innovationsprisen. Så gjorde det ikke så meget, at den praktiske udførelse i robotdelen ikke gik som forventet.

Næste skridt venter

Normalt er holdene jo omgivet af hujende kammerater, der opildner holdet til at præstere midt i ’pitten’. Men der var ikke rigtig nogen klassekammerater, der dukkede op for at heppe på de to lokale videnskabs-spirer. Til gengæld dukkede begges familier op og agerede ganske veloplagt backing-group, så de ikke kom til at føle sig alene. De havde jo brugt rigtig meget tid derhjemme de sidste måneder på at forberede sig.

»Vi brugte rigtig meget fritid på det, og det var lidt ærgerligt, for man går glip af meget. Til gengæld kan vi nu se frem til at fortsætte med projektet. Vi regner da også med at stille op næste år, hvis det kan lade sig gøre,« siger Peter, mens Amanda nikker ved siden af i sofaen.

Imens står det store projekt og fylder en del hjemme i stuen hos Peter og hans forældre i villaen i Ballerup. Indtil videre skal det forblive der, mens de forbereder sig til næste skridt.

Amanda og Peter, hvis mødre i øvrigt har gået i mødregruppe sammen, er nemlig nomineret til Scandinavian Innovation Award, der afholdes i Norge i februar måned. Hvis de kommer blandt de ti udvalgte, kan de tage deres rumprojekt helt til den store finale i USA senere i 2019.

Pige og programmering

»Det bliver spændende og vi glæder os til at se, hvor langt vi kan komme. Men vi skal nok sørge for, at robotten også kommer til at fungere bedre,« siger Amanda som i øvrigt også går til programmering på ungdomsskolen i fritiden, tilfældigvis sammen med Peter.

»Jeg er den eneste pige på det hold,« konstaterer Amanda tørt, som i øvrigt ikke ved, hvad hun vil være når hun bliver voksen. Det ved Peter heller ikke, men han har altid været fascineret af radioaktivitet.

»Jeg ved ikke hvorfor, jeg synes bare det er spændende. Men ellers ved jeg ikke, hvad jeg vil lave endnu,« siger Peter.

Bordet har de lånt af skolen og er den ’bane’ robotten skal køre på i en del af konkurrencen. Foto: Flemming Schiller.