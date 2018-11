Ny bæredygtig friskole på vej til Ballerup

Theis Ingvorsen er initiativtager til Egekrone Friskole, der skal åbne i august 2019. To af grundpillerne i skolens værdigrundlag er bæredygtighed og undervisnings-differentiering. Foto: Flemming Schiller

skolegang En friskole bygget på bæredygtighed og individuel talentudvikling er på vej i Ballerup. Bag initiativet står far til fire, Theis Ingvorsen, der drømmer om en skole, hvor eleverne lærer bæredygtig dannelse, og hvor der er fokus på personlig og faglig udvikling.

Af Dorthe Oxgren

Går det som Theis Ingvorsen har planer om, så vil Ballerup i august 2019 have endnu en privatskole. Og vel og mærke en skole, hvor bæredygtig dannelse og individuel talentudvikling er to af grundpillerne. Egekrone Friskole hedder skolen, der i skrivende stund har 18 børn skrevet op.

»Vi skal op på minimum 40 børn, før vi kan åbne skolen. Ligesom vi skal have styr på lokalerne. Vi har i øjeblikket kig på to steder i Ballerup, dels tæt på Lautrupgård og nede i centrum af Ballerup,« siger Theis Ingvorsen, der selv er far til fire. De to ældste har forladt grundskolen, mens de to yngste står for snart at skulle i skole.

Skoletræt i femte

Hvorfor starte en ny friskole. Der findes allerede et par stykker i området?

»Jeg fik aldrig selv en uddannelse, men gik i tiende klasse, efter at være blevet erklæret ikke-egnet til gymnasiet. Jeg mistede nemlig interessen for skolearbejdet i femte klasse. Og da min ældste datter gik i femte klasse, skete det samme. Vi blev kaldt til en skole-hjem-samtale, hvor vi fik at vide, hendes standpunkt var begyndt at falde. Det var som et deja-vu for mig. Det mindede mig om min egen skolegang,« siger Theis Ingvorsen, der tog datteren ud af folkeskolen og meldte hende ind på en privatskole med et højt fagligt niveau. Her blev datteren udfordret på det faglige, og fik igen blod på tanden i forhold til at lære.

»Og med hendes lillesøster var det lidt samme historie,« tilføjer han og understreger, at Egekrone Friskole ikke er en protestskole mod folkeskolen.

Mere musik og miljø

»Folkeskolen er en rigtig god ide, men jeg savner mere kreativitet og musik, at alle børn eksempelvis lærer at spille på et instrument. Men også et bæredygtigt fokus. I en tid med klimaforandringer, er der brug for, at vores børn lærer bæredygtig dannelse,« mener Theis Ingvorsen, der er inspireret af blandt andet en udeskole på Falster og spejderbevægelsen, hvor han selv en årrække har været leder, og så den såkaldte ugeskema-revolution.

En måde at tilrettelægge undervisningen på, så opgaverne er tilpasset således, at alle elever bliver udfordret på deres eget niveau. Ligesom eleverne selv bestemmer, hvor, med hvem og i hvilken rækkefølge, de løser opgaverne.

Fra drøm til virkelighed

Netop ugeskema-revolutionen vil gøre det muligt at kunne have en høj grad af undervisningsdifferentiering og undervise flere aldersklasser samtidigt på en lille skole, forklarer Theis Ingvorsen, der til trods for han forlod uddannelsessystemet efter 10. klasse. lykkedes med at forfølge sin drøm om at stå i spidsen for en biograf.

»Jeg ville gerne være biografchef. Og sådan blev det. Som 28-årig blev jeg leder af Imperial-biografen. Senere blev jeg servicechef i Ikea, har været i Tivoli og haft min egen legetøjsforretning. Og i dag er jeg leder i et rengøringsfirma. Men det har da nogle gange været en udfordring, at jeg ikke har haft andet end en 10. klasses-eksamen,« lyder det fra initiativtageren til den nye friskole.

Se mere på www.egekronefriskole.dk. Her kan man også skrive sig op, hvis man er interesseret i projektet og tilmelde sig nyhedsbrev.