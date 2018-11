Ønsketræet er på plads igen i år

150 udsatte børn fra lokalområdet kan få opfyldt et julegaveønske i år. Foto: Kzenon/Colourbox

julegaver For tredje år i træk sørger Rotary for at der kommer et ønsketræ i Ballerup Centret, hvor udsatte børns julegaveønsker bliver hængt op.

Af Mia Thomsen

I 2016 begyndte de lokale Rotary-klubber i samarbejde med Røde Kors i Ballerup og Broen i Herlev en ny tradition i Ballerup, nemlig Ønsketræet.

Ønsketræet er en flot pyntet juletræ, som står i Ballerup Centret fra lørdag den 1. december. På træet sidder små ønskemærker – 150 i alt – som kommer fra udsatte børn i lokalområdet. På hver seddel står et julegaveønske, og meningen er så, at folk kan vælge et af disse ønsker og opfylde det ved at købe den pågældende gave, få den pakket ind og afleveret i butikken, hvor gaven købes – sammen med ønskemærket fra træet. Herefter vil centervagterne samle alle gaverne sammen og bringe dem videre til Rotary, der sørger for at gaverne finder vej til de 150 børn.

»Det er godt at kunne hjælpe børn, ikke mindst i julen. Og vi er glade for samarbejdet med Ballerup Centret, som bakker Ønsketræet op på alle måder,« siger præsident for Ballerup Rotary Klub, John Menå.

De 150 børn ved ikke selv, at der måske er en gave på vej fra en ukendt giver. Men de er alle tilknyttet Røde Kors i Ballerup, Broen i Herlev eller Center for Børne- og Ungerådgivning i Ballerup, og har sammen med de voksne, som de kender, snakket om juleønsker. Derfra ved de voksne, hvad børnene ønsker sig.

»Rotary kender ikke børnene og deres individuelle ønsker, men vi ved, at der ikke er mange penge hos hverken forældre eller institutionerne til gaver. Vi håber, at der er mange, som vil bruge cirka 200 kroner af julebudgettet til en gave til et barn, der ikke har ret meget,« siger Jette Deltorp, som er præsident i Ballerup Sct. Jakob Rotary Klub.

Medlemmer fra Ballerup Rotary Klub og Ballerup Sct. Jakob Rotary Klub er til stede på de travle tidspunkter og fortæller gerne om ønsketræet og andre sociale indsatser.