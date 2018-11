Beboere utrygge over kælderbrug

Micki Andersen finder ofte cigaretskodder og andre efterladenskaber i barnevognene, hvilket er en kilde til utryghed, især på grund af brandfaren. Foto: Flemming Schiller

kælderrum Beboere i Hedeparken oplever indbrud i kælderrum og at kældrene bruges som samlingssted og rygerum. Beboerne har rykket for handling i over en måned. Nu lover afdelingsbestyrelsen endelig, at der tages affære.

Af Ulrich Wolf

De mange kældre under lejlighederne i Hedeparken bruges til opbevaring af alt fra cykler og flyttekasser til møbler og alt muligt andet, som man ikke lige har brug for nu og her.

Men nogle af kældrene bruges også af beboere som uautoriseret samlingssted, hvor der ryges og drikkes. Det betyder, at beboerne oplever røgfyldte kældre og efterladte cigaretter og andre røgvarer i kælderskakterne, med fare for brand i eksempelvis trædørene til kælderrummene.

Den udstrakte brug af kældrerummene som samlingssted primært om aftenen og natten, skaber utryghed blandt beboerne. En af dem er Micki Andersen. Han bruger sit kældrerum ofte, idet han har indrettet et lille træningsrum dernede og han oplever ofte at komme ned til en kælder fyldt med røg og efterladte skodder forskellige steder samt skrald og snavs rundt om i kældergangene.

Nu har han fået nok og har derfor gennem mere end en måned klaget sin nød til afdelingsbestyrelsen – hidtil uden held.

Hvor svært kan det være?

»Vi havde indbrud i kælderen for et år siden og jeg måtte siden forstærke min dør med flere låse. Min overbo, som nu er flyttet, havde indbrud, hvor han fik stjålet nogle dyre cykler. Samtidig oplever jeg ofte at komme ned i kælderen og finde affald og skodder og samtidig et rum fyldt med røg. Det er rigtig utrygt og vi frygter for, om der opstår brand i kælderen. Jeg gik til afdelingsbestyrelsen og de har intet foretaget sig i over en måned. Hvor svært kan det være at gå ned og kigge efter? Kontoret ligger lige ved siden af kælderen,« siger Micki Andersen, som også har kontaktet AABs hovedkontor. De henviser dog til den lokale afdelingsbestyrelse.

Micki Anderen mener endda, at det er ret nemt at udpege, hvem der opholder sig i kælderen om natten.

»Man kan kun komme ind med en nøgle, der er registreret via en log, så man vil nemt kunne se, hvem der kommer i kælderen. Det er kun folk der bor i opgangene omkring, der har adgang til kælderen, så opgaven er ikke så svær,« siger Micki Andersen, som har foreslået skærpet opsyn med kælderen eller en form for alarmer.

Efterladenskaberne viser tydeligt, hvad kælderen bliver brugt til. Foto: Flemming Schiller

»Jeg har løbende skrevet til den lokale afdelingsbestyrelse og gjort opmærksom på problemet og jeg er kommet med forslag til, hvordan man kan finde ud af, hvem der kommer i kælderen. Men igennem en måned er vi blevet holdt hen og intet er sket,« siger Micki Andersen, som i ’desperation’ tog kontakt til Ballerup Bladet.

Hjælp på vej

Henvendelsen har tilsyneladende haft en effekt, for da Micki Andersen fortalte, at han nu havde kontaktet pressen, blev beboerne i de berørte opgange indkaldt til møde om sagen. Nu lover AAB hurtig handling.

»Vi var indkaldt til møde med formanden for afdelingsbestyrelsen og 8-10 lejligheder var indkaldt. Her fik vi at vide, at det slet ikke var i orden, at der var gået så lang tid, men at man nu ville handle. Der blev diskuteret frem og tilbage, men det endte med, at vi fik lovning på, at der vil blive installeret lydløse røgalarmer, der ikke larmer, men som sender en direkte besked på SMS til kontoret. Så kan man efterfølgende se, hvem der har været i kælderen på det givne tidspunkt,« siger Micki Andersen, som glæder sig over, at der nu er sket noget efter lang tids tovtrækkeri.

»Vi spurgte, hvornår der kommer alarmer op og ifølge afdelingsbestyrelsen sker det allerede i den kommende uge, så det håber vi holder stik. Vi håber også, at det kan give tryghed tilbage, så vi ikke skal være bange for, hvad der sker i kælderen om natten,« siger Micki Andersen, som forhåbentlig nu kan se frem til ikke at skulle rydde op og lufte ud, når han om aftenen kommer ned i kælderen for at træne i sit kælderrum.