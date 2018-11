Otto kommer med fredslyset

Fredslysets første destination i Ballerup er Otto Gerlings lukkede altan, hvor han passer på, at lyset ikke går ud, indtil det skal bruges på fredag. Foto: Flemming Schiller

lysstafet I år er det 20 år siden, Otto Gerling første gang tog til Roskilde for at hente fredslyset og bringe det til Ballerup - en smuk juletradition, der hvert år samler mange mennesker forud for årets juletræstænding.

Af Dorthe Oxgren

Otto Gerling har gjort klar til den forestående begivenhed. Hjembringelsen af fredslyset fra fødselsgrotten i Betlehem. På den lukkede altan i bebyggelsen på Baltorpvej har den 85-årige tidligere gildemester sit grej klar. En lanterne, bloklys, ekstra lange tændstikker og en metalbeholder med billedet af fredslyset uden på til at transportere flammen i. Normalt tager Otto Gerling toget til Roskilde for at hente fredslyset den katolske kirke i Sankt Laurentii Kirke, men i år har borgmester Jesper Würtzen tilbudt at køre med for at bringe flammen med tilbage til Ballerup.

»Man må ikke have åben ild i toget, derfor bliver lanternen med fredslyset transporteret i denne her metalbeholder,« forklarer Otto Gerling, der har lyset stående på altanen i nogle dage, før det skal bringes ned på Ballerup Bibliotek.

Det er vigtigt, at lyset ikke går ud, så Otto Gerling har flere lys tændt, i tilfælde af et skulle gå ud, inden det skal i brug på fredag.

Den årlige ceremoni starter på biblioteket, hvor byens borgere kan komme og få tændt deres egne lys med fredslyset, mens borgmesteren holder en tale. Dernæst bevæger de fremmødte sig i et optog gennem Centrumgaden og til kirketorvet, hvor byens juletræ bliver tændt, efterfulgt af en fredsandagt i Ballerup Kirke.

Lanterner og flagermuslygter må dog ikke komme med ind i kirken af hensyn til de gamle kalkmalerier. Så de skal parkeres udenfor, inden folk træder ind i kirken.

Fra Betlehem til Ballerup

Lyset stammer fra Fødselsgrotten ved Betlehem, der hvor man mener Jesus blev født, og hvor der altid brænder en flamme. Traditionen med at bringe lysstafetten rundt i Europa blev startet af den østrigske radio Osterreihischen Rundfunk i 1986, der fik fløjet et fredslys til Wien, hvor der blev holdt en økumenisk gudstjeneste med medvirken af forskellige kristne kirkesamfund.

Fra begyndelsen var de østrigske spejdere involveret, og det er også i dag dem, der henter lyset i Betlehem til den lysstafet, der bevæger sig gennem Europa i ugen op den første søndag i advent.

Lyset bringes videre i olielamper, flagermuslamper eller fakler og foræres til hospitaler, plejehjem, kirker, arresthuse og krisecentre, hvor det typisk bliver brugt til at tænde adventskranse, julelys og alterlys med. I Ballerup bliver fredslyset blandt andet brugt til at tænde adventskransen i Vestkirken med på søndag.

Fred og harmoni

»Jeg lærte fredslyset at kende gennem de andre gilder og tænkte, at det skal vi da også have i Ballerup. I starten tog vi ind til Hovedbanegården og fik overrakt lys-stafetten, når den kom ind med toget. I dag tager vi til Sankt Laurentii Kirke i Roskilde og henter lyset, hvorefter vi går i formation gennem byen og til Roskilde Domkirke, hvor der bliver holdt en andagt, og så tager vi lyset med hjem til Ballerup,« forklarer den 85-årige tidligere gildemester i Sct. Georgs Gilderne, der en sammenslutning af voksne spejdere og spejderinteresserede, der bestræber sig på at efterleve spejderbevægelsens idealer om blandt andet at udvise samfundssind.

Gildelauget i Ballerup findes ikke længere, så de senere år har det være Ældre Sagen, hvor Otto Gerling også er aktiv, der sammen med Ballerup Multikulturel Forening har stået bag fredslys-arrangementet.

»Budskabet er hverken religiøst eller politisk, men går ud på at vi ønsker at leve i fred og harmoni med andre mennesker,« siger Otto Gerling, der har sikret sig, at andre kan overtage stafetten, den dag han ikke længere magter det, så Ballerup også i fremtiden kan få del i en smuk juletradition.

Borgmester Jesper Würtzen og Otto Gerling fører an, når fredslys-optoget bevæger sig fra Ballerup Bibliotek til Kirketorvet, hvor juletræet tændes. Billedet er fra sidste års ceremoni. Foto: Flemming Schiller