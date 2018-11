Det er altid et tilløbsstykke, når julemanden kommer til Skovlunde, hvor han går gennem byen med nisseorkester og juleknas til ungerne. Foto: Flemming Schiller

julelys I morgen fredag kommer julemanden med toget til Skovlunde og tager en tur gennem byen.

Af Mia Thomsen

Traditionen tro kommer julemanden til Skovlunde med S-toget fredag den 30. november, hvor han sørger for, at julehyggen breder sig over byen.

Klokken 15 modtager børnene julemanden på perronen og følger med forbi kiosken, hvor orkestret ”De Blæste” er trukket i juletøjet og spiller stemningsfyldt julemusik, og videre til plejecentret Lundehaven, hvor julemanden deler slikposer ud får en god julesnak med børnene, mens de voksne nyder julemusikken.

Klokken 15.25 går julemanden og orkesteret videre ad Bybuen til Torvestrædet, hvor der igen spilles julemusik og uddeles mere guf til børnene.

16.15 fortsættes gennem tunnelen til Center Syd og videre til Skovlunde Kulturhus, hvor der serveres gløgg, æbleskiver og saftevand. Efter en lille pause begiver juleorkestret og julemanden sig igen ud i Center Syd og hygger om børn og voksne, hvorefter der igen bydes på mundgodt og julemusik i Kulturhuset.

Klokken 17.30 er det slut og julen har igen holdt sit indtog i Skovlunde. Fornøjelserne er arrangeret af Skovlunde Lokalråd sammen med Plejecentret Rosenhaven og Center Syd.