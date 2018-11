Julegavemarked på Gammelgaard

Når Gammelgaard holder julegavemarked kan man blandt andet møde udstillere som Sonobe Lights, der er kendt for deres dekorative, håndfoldede papirlamper. Foto: pr-foto

inspiration Igen i år bliver Gammelgaard forvandlet til et slaraffenland for juleshopping den første weekend i december, hvor man med garanti kan finde nogle spændende julegaver til de der familiemedlemmer, som ellers kan være svære at finde gaver til.

Af Mia Thomsen