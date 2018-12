Debat Det er simpelthen for dårligt at Ballerups borgere skal se på de grusbunker (på banegårdspladsen i Ballerup, red.) i endnu flere år.

Af Gudrun Petersen, Nyvej 55, Ballerup

Kunne man i det mindste ikke jævne grusbunkerne ud? Man kunne have sået græs, da man fandt ud af at der ville gå flere år.

Og at man ikke kan finde plads til afsætningspladser, det vil sige, at de kommer til at mangle i yderligere mindst to år.

Hvad med p-pladsen ved det gamle posthus, som nu ikke benyttes af busserne?

Hvor er de mange ældre-

organisationer i denne sag?

Og har kommunalbestyrelsens medlemmer prøvet at sætte sig i andres sted?