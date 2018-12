Hvem står bag parkering forbudt-skilte i Lundbjerg

Debat Hvem har fundet på at sætte ’parkering forbudt’ skilte op ved Netto i Lundebjerg? Dette spørgsmål har jeg flere gange stillet på facebook i Skovlunde-gruppen, men der kommer ikke noget kvalificeret svar.

Af Hanne Ladegaard, Kløvertoften 22, Skovlunde

Andre borgere mener, at det måske er for bussens skyld, nogen at det er for skolebørnenes skyld, da der ikke er nogen cykelsti og andre foreslår, at det er for at lastbiler kan komme op til Lundebjerggårdsvej. Men der er ikke nogen, der kender svaret, alt er gætteri. Kan jeg herigennem få et svar?

Jeg har talt med personalet i Netto flere gange – de er meget kede af skiltene og siger, at det koster dem kunder og omsætning. De har også prøvet at kontaktet kommunen for at få skiltene fjernet igen, men de har ikke fået svar fra nogen. Jeg har talt med andre kunder, der ligesom jeg er kede af, at det er svært at komme til at handle i Netto, når vi kommer i bil, og som også frygter, at denne Netto lukker, ligsom Netto i centret lige har gjort. Hvem har taget beslutningen om ’parkering forbudt’ skiltene og hvorfor?