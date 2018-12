Politi uge 48

Genrefoto Foto: Rigspolitiet

døgnrapporten Her er sidste uges døgnrapport fra politiet:

Af Redaktionen

Spirituskørsel på Hold-an Vej

Søndag den 2. december klokken 04:45 standsede en politipatrulje en 31-årig mandlig bilist på Hold-an Vej i Ballerup. Manden blev skønnet alkoholpåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for spirituskørsel, som han erkender.

Narkokørsel uden kørekort

Lørdag den 1. december klokken 02:19 standsede en politipatrulje en 19-årig mandlig bilist på Højsletten i Herlev. Betjentene i patruljebilen skønnede den unge bilist narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel.

Flere undersøgelser førte til, at den 19-årige mand ligeledes blev sigtet for kørsel uden førerret samt besiddelse af narko. Han erkender alle tre forhold.

Passageren i bilen – en 32-årig mand – blev desuden sigtet for at have overladt førerretten til den 19-årige. Han erkender, oplyser Købehavns Vestegns Politi.