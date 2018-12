Det bliver billigere at få passet poderne

Taksterne i kommunens børnehaver, vuggestuer og BFO’er falder til næste år. Foto: Tormod Rossavik/Colourbox

pasning De nye daginstitutionstakster for 2019 viser, at det bliver en lille smule billigere at få passet børnene i kommunens vuggestuer, børnehaver og BFO’er til næste år.

Af Ulrich Wolf