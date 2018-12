Sct. Jacobsvej plaget af hærværk på biler

Flere bilejere har oplevet at få ridset deres biler på Sct. Jacobsvej. Vi har talt med en lille gruppe af dem, der nu står frem for at få sat en stopper for hærværket. Foto: Flemming Schiller

hærværk En række ansatte på arbejdspladser omkring Sct. Jacobsvej i Ballerup er godt og grundigt trætte af, at nogen ridser deres biler, når de holder parkeret i gaden.

Af Mia Thomsen

Der er tilsyneladende nogen, der ikke bryder sig om, at der holder parkerede biler på det lille stykke af Sct. Jacobsvej mellem Menys parkeringsplads og krydset ud til Hold-an Vej. I hvert fald er der over det sidste halvandet år sket påfaldende mange tilfælde af hærværk på bilerne på lige præcis det stykke.

»Jeg har arbejdet her i 13 år uden problemer, men det sidste år til halvandet er det sket igen og igen,« fortæller Mustafa Kandemir, der er én af dem, der har fået ridset sin bil, mens den holdt parkeret på Sct. Jacobsvej.

Han arbejder i gågaden og kan remse de første seks-syv kollegaer op, der har været udsat for det samme ligesom han har forhørt sig hos naboerne, der har oplevet det samme. Der er simpelthen nogen der ridser med en nøgle eller en anden skarp genstand på de biler der – ganske lovligt – holder parallelparkeret mellem træerne på Sct. Jacobsvej.

»Det er simpelthen ikke i orden og det skal bare stoppes,« tilføjer Mustafa og bakkes op af Phillipp Quedens og Betül Alatas, der også begge arbejder i gågaden og har fået ridset deres biler på Sct. Jacobsvej.

»Min bil blev ridset hen over begge døre, og det var så dybe ridser at jeg måtte få begge døre omlakeret. Det kostede mig 6000-7000 kroner,« fortæller Phillip, der har gemt billederne af den ridsede bil på sin mobiltelefon.

»Det er pisseirriterende. Jeg ville ønske at folk kunne holde nallerne fra ens ting, og at man kunne få lov at parkere i fred,« tilføjer han.

Ridset for anden gang

For Betül Alatas er det sket hele to gange, at hendes bil er blevet ridset i løbet af det sidste halvandet år – og hun er godt træt af det.

»Det er altså offentlige parkeringspladser, og vi må gerne holde der,« understreger hun og tilføjer:

»Jeg synes virkelig ikke, det er okay. Det er meget irriterende og første gang nogensinde, jeg er ude for sådan noget her.«

Snakken går ivrigt blandt de ansatte i området, der parkerer deres biler på Sct. Jacobsvej. Men indtil videre har ingen set hærværksmanden eller -damen i aktion. Men både Betül og én af hendes kollegaer har haft ’’sammenstød’’ med en ukendt mand i området.

»Han råbte til mig, at jeg ikke måtte holde, hvor jeg holdt. Men jeg sagde til ham, at det måtte jeg altså gerne, og så blev jeg holdende,« fortæller Betül, der også kan fortælle at samme mand har kastet et æble og spyttet efter én af hendes kollegaer, der parkerede på vejen.

Både Betül, Phillipp og Mustafa har meldt hærværket til politiet og håber, at de vil gøre noget. De har også spurgt folk i området, om de har set noget, men indtil videre har den eller de, der står bag hærværket, haft held til at gøre det uset.

De fortæller alle tre, at de er sikre på, det er den samme person, der ridser alle bilerne.

»Det er på samme måde hver gang og ridserne ligner hinanden fuldstændig,« siger Phillipp Quedens.

Hold øje med hinanden

Hos Københavns Vestegns Politi kan man bekræfte, at der har været flere anmeldelser om hærværk mod parkerede biler på Sct. Jacobsvej i Ballerup. Men de har brug for hjælp fra både ofrene og naboerne i området, hvis den eller dem der står bag hærværket skal fanges.

»Vi opfordrer til, at man altid anmelder den slags til politiet, så vi kan få et overblik og agere derefter,« siger politikommissær Klaus Mortensen, fra lokalpolitiet og tilføjer:

»Vi opfordrer også til, at beboere i lokalområdet er opmærksomme, holder øje med hinandens ting og lader os høre, hvis der er konkrete mistanker mod specifikke personer.«

Hvis man har oplysninger i sagen kan man kontakte Københavns Vestegns Politi på telefon: 43 86 14 48 eller bare 114.