Vejen er banet for boliger ved Bydammen

Området ved Bydammen og banegårdspladsen skal rumme nye boliger. Byggeriet skal ligge ved LIDL’s p-pladser, der i forvejen er hårdt belastede, så derfor vil man placere nye offentlige p-pladser på blandt andet posthusgrunden. Foto: Illustration: Ballerup Kommune

Lokalplan Politikerne har vedtaget en ny lokalplan, der skal give plads til nye boliger tæt på stationen. Nu skal forslaget i høring.

Af Ulrich Wolf

Der er gang i byudviklingen i Ballerup bymidte og nu er vejen banet for endnu et boligbyggeri. Efter planen skal der bygges en række boliger på Bydammen, mellem LIDL og den nye stationsplads og nu har politikerne givet grønt lys til en lokalplan, der åbner for byggeriet.

Boligbebyggelsen skal ligge langs Bydammen ud til Banegårdspladsen. Der er allerede udarbejdet et projekt af arkitektfirmaet Arkitema, der skal ligge til grund for byggeriet og som lokalplanen støtter sig op ad.

Tre til fem etager

I lokalplanen gives der mulighed for at bygge i varierede højder. Op til fem etager på hjørnet af Bydammen og Banegårdspladsen, mens der langs Banegårdspladsen og Bydammen kan bygges i tre-fire etager og langs Ahornsvej kun tre etager i begge sider.

Meningen med de varierende højder er, at der skal skabes et afvekslende gadebillede og variation, så man ad den vej kan skabe en bygade langs Banegårdspladsen.

Manglende p-pladser

En af udfordringerne ved et kommende boligbyggeri i dette område er, at det vil fjerne en hel del parkeringspladser, der i forvejen er under pres i området. Derfor er en del af byggeplanerne, at der skal bygges p-pladser under byggeriet, altså en p-kælder. Det betyder, at man får bilerne væk fra gadeplan og samtidig kan hæve stuelejlighederne, så man ikke kan kigge ind.

De manglende offentlige p-pladser vil man kompensere for ved at indrette pladser dels langs Hold-an Vej og på posthusgrunden i første omgang.

Der skal desuden anlægges private terrasser og fælles opholdsarealer oven på p-dækket og bag ved byggeriet ligesom der skal laves tagterrasser oven på dele af det nye byggeri.

Der er også indtænkt klimatilpasning og bæredygtighed som grønne tage, der både kan holde regnvand tilbage og bidrage til at sænke temperaturen ved hedebølger, ligesom der skal etableres solceller på tagene. Når byggeriet er færdigt er det meningen, at gadestrækningen skal omdøbes til Bydammen.

Flere beboere til

»Det er vigtigt for vores byudvikling, at vi får flere boliger i bymidten og derfor er det et spændende projekt, der skal få flere beboere til. Vi ved godt, at det vil koste en del offentlige parkeringspladser og derfor vil der blive etableret pladser blandt andet på posthusgrunden, som Ballerup Kommune nu ejer,« siger Hella Hardø Tiedemann (A), formand for teknik- og miljøudvalget.

Der er i øvrigt også gjort plads til i alt to cykelparkeringspladser pr. bolig i det nye byggeri, så man ad den vej håber at kunne fremme cykeltransporten, når folk skal rundt i området.

Projektet er nu sendt i høring frem til 22. januar. Der er også arrangeret borgermøde den 8. januar klokken 19 på Ballerup Rådhus, hvor man både kan høre om lokalplan samt den store helhedsplan for udviklingen af Ballerup bymidte