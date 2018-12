Flere skal være frivillige til valgene

Der skal tiltrækkes flere frivillige tilforordnede, når der skal afholdes folketingsvalg samt EU-parlamentsvalg til næste år. Foto: Arkivfoto.

Demokrati Ballerup Kommune vil øge antallet af frivillige valgtilforordnede. Det skal ske ved kortere vagter og mere i vederlag.

Af Ulrich Wolf

Indenfor det kommende halve år skal der være folketingsvalg og EU-parlamentsvalg, og når danskerne skal til stemmeboksene, så kommer en række folk i sving med at hjælpe til ved valghandlingerne. En række folk fra de politiske partier træder til, mens også en række frivillige danskere udenfor partierne er hjælper – og dem vil Ballerup Kommune gerne have flere af ved det kommende valg.

Derfor har Ballerup sat flere konkrete initiativer i gang for at tiltrække flere frivillige som valgtilforordnede. Det skal dels ske ved at man laver en målrettet kampagne blandt borgerne i Ballerup Kommune og dels tilrettelægger vagter, så de bliver af kortere varighed og samtidig, at man får lidt mere i kontant belønning for sin indsats.

Flere vagter

Vagtplanerne skal nu tilrettelægges sådan, at der vil være en række valgtilforordnede, der skal være på vagt hele dagen mellem klokken 07 og klokken 23, hvor alt i forbindelse med selve valghandlingen er overstået. Den vagt varetages af både politisk udpegede og frivillige borgere.

Så er der en vagt mellem klokken 07 og 16, der udelukkende består af politisk udpegede tilforordnede og endelig aftenvagterne mellem klokken 16 og 23, hvor der også er en ligelig fordeling mellem de politisk udpegede og de frivillige borgere.

Den vagtplan betyder, at der vil være brug for 69 frivillige tilforordnede, der nu skal rekrutteres ved en offentlig kampagne.

Der vil være brug for et større antal frivillige borgere, fordi der vil være kortere vagter og samtidig færre politisk udvalgte, fordi nogle af de politiske pladser reserveres til de frivillige.

For at tiltrække flere frivillige borgere, vil kommunen samtidig hæve vederlaget til 1200 kroner for en lang vagt mod nu 1075 kroner for at påskønne den indsats det er at være valgtilforordnet i sin fritid.

De samme takster fastsættes for EU-valget, der skal afholdes den 26. maj 2019, hvor der vil være brug for 60 frivillige tilforordnede, som også skal hverves via rekruttering blandt borgerne.

Del af demokratiet

»Det handler i sidste ende om at få flere frivillige til at være tilforordnede og være en aktiv del af at fremme demokratiet,« siger borgmester Jesper Würtzen (A), der blev bakket op af en enig kommunalbestyrelse, der alle håber, at man kan få endnu flere til at være med til at få demokratiet til at fungere smidigt på valgdagen.

De nye planer gælder kun for det kommende EU- og folketingsvalg, idet fremtidige valg, blandt andet det næste kommunalvalg i 2021, vil være med elektroniske valglister. Det betyder, at man ikke ved, hvor mange valgtilforordnede, der vil være brug for med det nye valgsystem, indtil det er testet i efteråret 2019.