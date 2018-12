Sidste runde for kiosken i Skovlunde

Det er sidste udkald for 7 Eleven butikken på Skovlunde Station. Fremover skal man bruge selvbetjeningsløsninger eller butikkerne på andre stationer. Foto: privatfoto

Lukning Med udgangen af januar lukker 7 Eleven kiosken på Skovlunde Station.

Af Ulrich Wolf

I mange år har der været mulighed for at købe kaffe, croissanter, billetter og meget andet i kiosken på Skovlunde Station. Men fra den 31. januar er det slut.

7 Eleven kiosken lukker og slukker nemlig med udgangen af januar måned, da man simpelthen ikke har kunnet få forretningen til at løbe rundt.

»Det er ærgerligt, at det ikke er lykkedes at holde butikken rentabel. Vi havde håbet, at 2018 var året, hvor udviklingen vendte, men trods flere års indsats er det ikke lykkedes og derfor lukker butikken,« siger Aske Wieth-Knudsen, underdirektør i DSB Kommerciel.

Det er især salget af billetter, der i langt de fleste tilfælde nu foregår digitalt, der har givet langt færre betjeninger i butikken. Men også salget af andre varer er stagnerende. Mange bruger mobiltelefoner og andre digitale dimser, når de skal underholde sig på rejsen og køber derfor ikke blade og magasiner.

Stor indsats

»Der er blevet gjort flere forsøg på at holde indtjeningen oppe ved at tilpasse udbuddet til kunderne. Blandt andet med frisksmurte sandwiches til at tage med på turen. Men det har ikke været nok, trods en stor indsats fra personalet,« siger Aske Wieth-Knudsen.

Hvis man har været vant til at købe sin billet i butikken, vil man fremover kunne bruge billetautomaten på stationen eller købe sin billet i butikkerne på Ballerup eller Herlev Stationer, ligsom man altid kan bruge DBS’s hjemmeside, netbutik og app.

I forbindelse med lukningen vil der i dagene umiddelbart efter være personale fra DSB på stationen for at vejlede kunderne til eventuel brug af billetautomaterne og andre selvbetjeningsmuligheder.