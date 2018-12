Første låge åbnet i Ledøje

Store og små med nissehuer på stimlede lørdag kl. 17 sammen foran forsamlingshusets lade for at se, den første låge blive åbnet i Ledøjes vandrende julekalender. Foto: Foto: Flemming Schiller.

Tradition Hver dag i december frem til juleaften åbner borgerne i Ledøje en julekalender-låge et sted i landsbyen. Det er fjerde år i træk, at julen fejres efter schweizisk forbillede.

Af Dorthe Oxgren

Hver dag i december, når klokken slår fem, og vintermørket har sænket sig, kan man se beboerne i Ledøje trække udendørs for at samles et sted i den gamle landsby for at se dagens julekalenderlåge blive åbnet. I lørdags blev låge nummer 1 åbnet i byens forsamlingshus, hvor det årlige julemarked også foregik.

Lidt i fem begyndte små og store skikkelser at samle sig foran porten til forsamlingshusets lade, der i dagens anledning var pyntet som en kalenderlåge. Kun hundene med deres selvlysende halsbånd lod sig bemærke i mørket.

»De er lidt for sent på den,« lød det fra en lille pige med barnevogn, hvorefter porten til laden blev åbnet. Indenfor åbenbarede sig et jule-tableau af gran, julelys og nissemænd og koner, lavet af birkekævler. Og inde i laden fik de fremmødte serveret julegløgg og æbleskiver, inden de trissede hjem igen, eller lagde vejen forbi julemarkedet.

Flere nye påfund

Det er fjerde gang år, Ledøje åbner låger rundt om i byen. Og reglerne er simple:

»Det eneste krav er, at lågen skal afsløres klokken 17. I starten hed det sig også, at den skulle kunne ses udefra.

Men det er vi gået væk fra i takt med, at kreativiteten er steget. Et år havde nogle af beboerne lavet en togbane indendørs. Og sidste år gik plejehjemmet sammen med en af de andre ’lågeholdere’ om at invitere indenfor, hvor en gruppe af landsbyens mænd på 50+ havde lavet et lille orkester og øvet sig på at spille ’Skillema-dinke-dinke-du’. Og i år har de øvet sig på plejehjemmet, og på den måde skabt noget liv dér. Det styrker fællesskabet i byen, for selv om vi ved, hvem alle er, så er det en hyggelig måde at mødes på,« siger Birgitte Neergaard-Kofod, der hvert år står for at koordinere lågerne – og dem er der rift om. Og så skal der også tages hensyn til ’lågeholdernes’ ønsker om særlige datoer. Plejehjemmet og børnehaven har altid låger, ligesom låge nummer 24 åbnes i Ledøje Kirke.

Hver lågeåbning tager 10-15 minutter, hvor Ledøjerne kvittererer med ’ih’, ’åh’ og ’næh’, når lågen afsløres. Nogle steder trakterer beboerne med et fint pyntet vindue eller lignende, andre med et glas gløgg eller en småkage. Men først og fremmest er julekalenderen et hyggeligt indslag i den mørke tid og en måde at komme hinanden ved.

Tradition og hygge

»Mange planlægger en gåtur med familien, hunden eller venner, så man kan se dagens lågeåbning. Andre kigger forbi senere for at se på et flot julepyntet vindue. Det er blevet en rigtig dejlig tradition, som er med til at kendetegne den hyggelige stemning, der er i Ledøje,« siger Birgitte Neergaard-Kofoed.

Traditionen kommer fra Schweiz og er hentet til Ledøje af en af beboerne, Alex Mauthner, der er selv schweizer og husker julekalenderen fra sin barndom. Og netop børnene er ellevilde med den nye juletradition, der afrundes den 24. december i Ledøje Kirke, hvor den sidste låge afsløres i forbindelse med dagens gudstjenester.

Se hvor lågerne åbnes på www.ballerupbladet.dk