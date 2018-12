Hæder til fremtidens grønne ideer

En gruppe fra 6.C på Hedegårdsskolen med deres ideprojekt, der skal omdanne fitnessmaskineres aktivitet til elektricitet. Foto: Foto: Flemming Schiller.

Grønne ideer Tapeten var onsdag fyldt med elever fra kommunens 6. klasser, der var til finale på det grønne projekt Edison. Det blev til en række spændende ideer for fremtiden.

Af Ulrich Wolf

Flere ugers hårdt forarbejde var ved at være færdigt. Nu skulle de mange grønne ideer præsenteres for de strenge dommere og de bedste ideer præmieres.

Derfor var Tapeten denne onsdag fyldt med elever fra kommunens 6. klasser, der var mødt frem til afslutningen på den lokale del af det landsdækkende Projekt Edison.

Projektet er sat i gang af Fonden for Entreprenørskab og temaet var ’grøn omstilling’. Her har eleverne i måneder arbejdet med at omdanne deres grønne ideer til prototyper, der på denne dag altså skulle sættes på den ultimative test.

El og solceller

Den store hal på Tapeten summer af liv. Ved bordene står de forskellige grupper med deres ideer. Nogle står ved bordet, mens andre løber rundt i området. Der bliver både råbt og slåsset for sjov, mens alle venter på det store klimaks – kåringen af de bedste ideer.

Når man bevæger sig forbi bordene, er der rigtig mange spændende og kreative ideer til, hvordan man kan løse nogen af fremtidens klimaudfordringer.

Ved et af bordene står en gruppe fra 6. C på Hedegårdsskolen. Deres ide går ud på at omdanne aktiviteten fra fitnessmaskiner til elektricitet og de fire gruppemedlemmer præsenterer deres ide med entusiasme.

Det samme gælder William, som går i 6. D på Baltorpskolen afdeling Grantoften. Han står ved sit bord med en lille plasticmotorcykel foran sig.

»Vi har fået ideen om solceller til en motorcykel. Den er gemt på cyklen, men man kan så køre med energien fra solcellen. Det er ret smart,« siger William, mens han kammerat Oliver nikker bifaldende.

Den store skærm i lokalet lyser op og alle bliver bedt om at være stille. En lille video toner frem med to piger, som sidste år deltog i konkurrencen og som nu har lavet et ’rigtigt’ projekt med bæredygtige indkøbsposer, især rettet mod udlandet. De to piger, der nu går i 7. klasse, præsenterer deres projekt på engelsk og fortæller, at de har lavet et firma og nu samarbejder med en række store virksomheder om at udbrede deres ide. De er altså gået fra prototype- og idefasen til realiteter.

Den inspirerende historie giver stof til eftertanke hos de mange fremmødte elever, der måske håber at netop deres ide kan få så meget luft under vingerne.

Vinderen findes

Klokken nærmer sig 11 og den første finale for Baltorpskolen, Måløvhøj Skole og Hedegårdsskolen nærmer sig. Den bedste ide skal præmieres med en biograftur med alt betalt for hele klassen.

En repræsentant fra Fonden for Entreprenørskab griber mikrofonen og fortæller, at der har været så mange gode og kreative ideer og at det har været svært at finde en vinder.

Jubelen bryder løs da vindergruppen fra 6.B på Baltorpskolen afdeling Grantoften præsenteres. Deres projekt om en pantmaskine til plasticposer har altså vundet dommernes gunst.

De tre bag ideen, Camille, Phillippa og Lauritz, står glade, men også lidt overvældede tilbage.

»Det har været spændende og vi har alle arbejdet rigtig hårdt for at blive færdige. Vi har virkelig være bidt af det, og nu har vi da også fået lyst til at arbejde videre med det,« siger Camille, som knuger vinderpokalen i hænderne, mens de to andre kigger forelsket på den store check, der afslører, at hele klassen nu skal i biografen med alt betalt.

Virakken lægger sig og pludselig går det hele stærkt. Første konkurrence er slut, der skal gøres klar til eftermiddagens finale, hvor Skovvejens og Skovlunde Skole skal præsentere deres ideer og hvor der også skal findes en vinder.

Oprydningen går hurtigt og hvor der lige før var fuld af summende liv er der nu helt tomt. Eleverne er på vej hjem med deres papkasser og prototyper. Nogen med en masse viden og erfaringer i bagagen nogen endda med en ide, der har vundet årets lokale Projekt Edison finale.

Senere på dagen fulgte så den anden finale, der blev vundet af 6.I fra Skovvejens Skole Vest med deres ’Green

Power’ projekt, som er en ide til en app, der kan scanne, hvor meget CO2 der er i varerne i supermarkedet.

Ud af boksen

Det har været en vild og inspirerende formiddag, der glæder folkene bag arrangementet – blandt andre Henrik Thise, som er programleder i Fonden for Entreprenørskab, der står bag projektet.

»Det har været endnu et rigtig godt og inspirerende år med rigtig mange gode ideer. Det er let at engagere de unge fordi temaet er virkelighedsnært. Samtidig tænker de unge hurtigt ud af boksen og får kreative ideer, som vi voksne ikke får på samme måde. Vi kan jo se, at de tager det meget seriøst og som man også så tidligere, så kan nogle af ideerne blive en realitet« siger Henrik Thise, som også nævner ideer som filter til vaskemaskiner, bæredygtige tøjfarver og tagrender af bambus, som ideer, han er stødt på ved projektet rundt om i landet.

Projektet er slut og eleverne drager nu tilbage til hverdagen og snart til juleferien. Men selvom projektet nu er afsluttet, så lever de kreative ideer videre og hvem ved – måske ender en af de gode ideer som en naturlig del af virkelighedens verden om nogle år.