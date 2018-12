Kulden trækker ind – handling trækker ud

Mikael Wandel er far til en datter i Børnehuset Lundegården og han er utilfreds med, at det stadig trækker ind, så både børn og personale må sidde i træk og kulde om vinteren. Foto: Flemming Schiller

byggesjusk Børn og personale i børnehuset Lundegården har i flere år kæmpet med en iskold endevæg og kulde, der trækker ind. Trods flere forsøg på at bedre det, trækker kulden stadig ind. Nu lover kommunen handling.

Af Ulrich Wolf

I 2015 blev børnehuset Lundegården i Hestens Kvarter i Ballerup renoveret og alle glædede sig til at indtage de nye og lyse lokaler. Men siden har både børn og personale døjet med kulde, der trænger ind ved en af de store endevægge. Desuden er køkkenskabene iskolde og man kan mærke blæsten, når man åbner dem. Det er naturligvis et stort problem i den kolde tid, hvor alle sidder i træk i dagligdagen.

Den uholdbare situation er flere gange blevet påpeget over for Ballerup Kommune, men indtil videre kan man konstatere, at kulden stadig trækker ind i huset.

Ikke i orden

»Der er fire grader ved væggen, den er ofte fugtig og det trækker tydeligt ind flere steder, når det er koldt. Vi har flere gange påpeget det overfor kommunen og der har også været flere håndværkere hernede, som har forsøgt at fikse problemet. Men intet hjælper. I det seneste år er der slet intet sket. Vi forstår ikke, at der skal gå så lang tid, selvom vi flere gange har klaget over det,« siger Mikael Wandel, far til Lea, som går i børnehuset nu og Mads, som har gået der. Han undrer sig over, at der ikke er en form for eftersyn og i særdeleshed, at man ikke gør noget ved problemerne, når man hører om det.

»Huset er relativt nyrenoveret, så det burde ikke være det store problem. Vi havde også et eksempel med en tagrende, der var i stykker. Det tog to år, før den blev ordnet. Det er ganske enkelt ikke i orden, at børn og personale skal leve i det her,« siger Mikael Wandel.

For langsomt

Hos Ballerup kommunes Center for ejendomme, erkender man, at sagen er kompliceret og er trukket ud mere end godt er.

»Der er stadig kuldeproblemer selvom vi faktisk har lavet en del dernede. Vi blev opmærksomme på problemet allerede i februar 2016, hvor vi fik klager over kold luft og træk fra væggen. Det var kort tid efter færdiggørelsen af renoveringen. Varmefladerne på udsugningen blev udskiftet, men det hjalp alligevel ikke. Det viser sig, at det er noget med tagkonstruktionen og vi er nu sammen med en ekstern rådgiver ved at finde ud af, hvad vi skal gøre,« siger Mads Bo Bojesen, centerchef i center for ejendomme i Ballerup Kommune.

Han erkender, at man har handlet for langsomt i 2018.

»Vi var dernede i begyndelsen af 2018 og siden er der intet sket og det er ikke godt nok. Vi må erkende, at der har været en træghed i år. Men det er kompliceret og vi er ved at finde en løsning, gerne inden jul, men i hvert fald i denne vinter, så de ikke skal sidde i træk igen,« siger Mads Bo Bojesen.

Hvad man helt konkret vil gøre en stadig under granskning, men en yderligere isolering af hele området er nu på tale, så man er sikker på, at kulden bliver stoppet og børn og personale igen kan sidde i varmen og ikke i dagligt træk indendørs.