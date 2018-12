Nye toner i sagen om manglende p-pladser

Der er ved at være en form for gennembrud i sagen om de manglende afsætningspladser til handicappede ved den nye banegårdsplads i Ballerup. Foto: Arkivfoto

banegårdspladsen Efter hård kritik er Ballerup Kommune måske klar til at imødekomme kravene om bedre afsætningspladser for handicappede nu og her.

Af Ulrich Wolf

I de seneste uger har der været hård kritik af planlægningen af den nye banegårdsplads i Ballerup. Årsagen er, at der ikke er planlagt nogen afsætningspladser tæt på togperronerne før boligbyggeriet på pladsen er færdigt om et par år.

Både handicaprådet og flere ældreorganisationer har kritiseret de manglende adgang for gangbesværede, men hidtil er kravene blevet afvist af Ballerup Kommune på grund af manglende sikkerhed. Men nu lyder der lidt andre toner.

Repræsentanter for Ballerup Kommune og de forskellige organisationer mødtes tirsdag, hvor problemet skulle drøftes og det begynder at ligne en vis forbrødring, dog med det tvist, at løsningerne kræver politiets tilladelse i sidste ende.

Dialog i gang

Ifølge formanden for seniorrådet og Ældre Sagen, Henning Broman, var der trods alt en vis lydhørhed fra kommunens side.

»Det virker på mig som om de slet ikke har indregnet de pladser i projektet, men vi kom med nogle forslag som blev afvist. Kommunen er imidlertid kommet med nogle alternative forslag, som dog imødekommer kritikken. Så vi kan sige, at der er en dialog i gang og det glæder os,« siger Henning Broman.

Han havde selv tre forslag til, hvordan man kunne løse problemet. Man kunne lave nedkørsel langs med biblioteket, sæt af og vend og samme vej tilbage. Det kræver, at to skurvogne fjernes.

Han foreslog også, at man kan benytte den gamle cykelsti foran rulletrappen, der nu er udlagt til et seks meter bredt fortov og endelig at man fjerner de plantede træer på trekanten og bruger den.

Det var dog ikke forslag som Ballerup kommunes repræsentanter kunne godtage. Derimod har forvaltningen andre forslag, som man nu overvejer.

På den anden side

»Vi taler om afsætning på den anden side af stationen, ved Banetoften. Der er pladser, der næsten aldrig bruges. Det er et lidt overset område, men der er elevator til perronen og generelt gode adgangsforhold. Det er muligt, at man skal køre lidt længere for at sætte nogen af, men Ballerup er trods alt ikke downtown New York, hvor man skal køre og gå flere kilometer. Vi kunne også overveje handicappladser ved biblioteket. Men under alle omstændigheder kigger vi på det nu og vi skal også have politiets godkendelse, inden vi kan sætte noget i gang,« siger Trine Baarstrøm, afdelingsleder i Ballerup Kommune.

Hun understreger, at pladserne skal øremærkes til handicappede og gangbesværede og ikke er reserveret seniorer, der er raske og rørige.

Lytter til kritik

Ballerup Kommune har tidligere været meget afvisende overfor en midlertidig løsning, men Trine Baarstrøm erkender, at man nu har blødt noget op.

»Der er ingen tvivl om, at vi tidligere har afvist at gøre noget, fordi vi ikke turde rent sikkerhedsmæssigt. Men vi lytter til kritikken og vi har derfor forsøgt at finde nogle alternative løsninger, der kan bruges. Det er lang tid, at man skal vente på de pladser, så derfor vil vi nu gå ind i en dialog. Men jeg vil gerne understrege, at vi stadig skal have politiets godkendelse, men ellers tror jeg, at vi finder en løsning,« siger Trine Baarstrøm.