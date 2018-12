Hvad drømmer du om?

Blot fordi man er blevet gammel, holder man ikke op med at drømme om oplevelser og kæledyr. Nøjagtig ligesom børnene. Foto: Flemming Schiller

generationsmøde Hvad drømmer man om, når man er blevet gammel og flyttet på plejehjem? Det har 3. klasses elever fra Skovlunde spurgt en skare af plejehjemsbeboerne på Plejecenter Lundehaven om. Spørgsmål som er blevet til en drømmebog, der skal være med til at opfylde de ældres ønsker.

Af Dorthe Oxgren

Drømmer man stadig om at komme ud og rejse til fjerne destinationer, køre i en spritny bil, eller få et kæledyr, når man er blevet gammel og flyttet på plejehjem? Svaret er et stort rungende ’ja’.

I sidste uge afslørede Ældre Sagen resultatet af pilotprojektet ’Drømmebogen’, som er et samarbejde mellem ældre-organisationen, plejecenter Lundehaven og Skovlunde Skole Syd.

I løbet af et par måneder har 3. klasses elever besøgt plejecentret og talt med beboerne om deres drømme. Samtaler der er mundet ud i en ’Drømmebog’ – en slags spørgemanual, som Ældre Sagen håber vil brede sig til andre plejehjem og -centre i landet.

»Børnene er jo mere umiddelbare og spørger om ting, som voksne ikke spørger om. Eksempelvis har de spurgt, om de ældre gerne vil have en kæreste,« sagde Nina Bruun, der er konsulent i Ældre Sagen, og initiativtager til projektet.

Nina Bruun har tidligere arbejdet i Ballerup Kommune, og det er her, hun har hentet inspiration til projektet og samarbejdet.

Fokus på drømme

»Helt grundlæggende er tanken med Drømmebogen jo at sætte fokus på, at der fortsat skal være plads til at drømme og ønske sig at opleve nye ting, selvom man bor på plejehjem. Og jeg kan forstå på de ansatte her på Lundehaven, at Drømmebogen ligger i fin forlængelse af det arbejde, der allerede er i gang her på stedet. Men det er også vigtigt, at der afsættes ressourcer til, at drømmene kan udleves,« sagde Nina Bruun ved præsentationen på plejecentret, hvor man allerede er godt i gang med at leve drømmene ud.

En af beboerne drømte således om at få besøg af spejderne, hvilket resulterede i, at en spejdergruppe kom forbi og lavede skumfiduser på bål sammen med de ældre. En anden drømte om at komme ud og besøge en bondegård. Og det ønske blev også opfyldt, i øvrigt sammen med eleverne fra tredje klasse.

En tredje beboer drømte om at komme en tur til Thailand. Det ønske kunne plejecentret dog ikke helt opfylde, til gengæld blev han og plejecentrets herreklub trakteret med en thai-aften med thailandsk mad og øl, og så en tur til Thailand ved hjælp af de virtual reality-briller, Lundehaven tidligere har indkøbt.

»Det kan også være mindre drømme som at få mulighed for at bage en kage eller lave frikadeller,« tilføjede Nina Bruun og afslørede et særligt ’drømmetræ’, der viser, at beboerne bestemt ikke er holdt.op med at drømme. Her var drømme om at spille badminton, rejse til Amerika og malke en ko.

»Projektet har været med til at kvalificere det arbejde, vi allerede gør, ved at spørge de ældre, hvad er vigtigt for dig,« lød det blandt andet fra plejecenterleder Charlotte Harboe, der mindede om, at:

»Er der drømme, er der håb, og når der er håb, er der også noget at leve for.«

Børn på plejehjem

Og netop drømme er noget der ifølge indskolingsleder på Skovlunde Skole Syd, Jakob Sundman, bygger bro over generationskløften. For drømme og ønsker er noget, børn kan forstå.

Roni og Emma, på ni år, går i 3. g på Skovlunde Skole, Syd. Det er sjovt at kunne hjælpe nogen,

der er meget ældre end en selv,« var de enige om. Foto: Flemming Schiller

»For os som skole er det meget betydningsfuldt at være en del af lokalsamfundet, at tage del i den kultur, der er lige omkring os, at være medskabende af kultur. Så derfor sprang vi til med det samme, da Ældre Sagen inviterede os. Da det var et pilotprojekt, måtte vi nøjes med at involvere en enkelt klasse, men jeg ved, der var flere klasser, der gerne ville være med,« sagde indskolingslederen.

Et synspunkt borgmester Jesper Würtzen bakkede op med følgende kommentar:

»Det er vigtigt, at plejecentrene åbner sig op mod lokalsamfundet. Og det er de rigtig gode til her på Lundehaven. Det er vigtigt, omverdenen forstår, at der er liv på plejehjemmet. Her leves livet også, og man skal blive ved med at leve livet til det sidste.«

Borgmesteren forsikrede desuden, at Ballerup Kommune bevarer den såkaldte klippekortsordning, hvor ældre kan få hjælp til at komme ud ad døren og deltage i sociale arrangementer efter eget ønske. Derudover er en ny ledsageordning på vej til ensomme ældre, der kan få hjælp til at komme ud af isolationen og deltage i de aktiviteter, der blandt andet foregår på plejecentrene.

Og skal man tro børnene, så er plejecentret slet ikke noget dårligt sted at være:

»Her må man spise slik, og sove så længe, man vil.«