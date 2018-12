Ballerup er med i nyt hovedstadsudspil

I alt 11 kommuner i omegnen af København, deriblandt Ballerup Kommune, er med i et fælles udspil, der fremlægger visionerne for og løsninger på de udfordringer, som hovedstadsområdet har i de kommende år. Foto: Arkivfoto

Fremtidsplaner 11 kommuner omkring København, deriblandt Ballerup, er gået sammen om et fælles udspil, der skal gøre det mere attraktivt at investere og bo i hovedstaden i fremtiden.

Af Ulrich Wolf

Det er ikke bare Ballerup, der har gang i en række store udviklingsprojekter rundt om i kommunen. Også hovedstadsområdet som helhed har planer og udfordringer for fremtiden. Derfor har regeringen lavet et hovedstadsudspil, hvor man vil fremlægger visioner og udfordringer for hovedstadsområdet frem mod 2030.

Nu er 11 omegnskommuner omkring Købehavn gået sammen om et fælles udspil, der kommer med løsninger til, hvordan fremtidens hovedstadsområde bliver både attraktiv at investere i, arbejde i og bo i.

De 11 kommuner, hvor Ballerup er en af dem, mener at det netop er omegnskommunerne, der er nøglen til mage af de udfordringer som hovedstaden står med i fremtiden og at man derfor skal tænke ud over ’bymuren’ i København, hvis man vil udvikle hovedstaden og gøre den attraktiv, blandt andet på boligområdet.

Udenfor muren

»Skal vi have en velfungerende hovedstad i fremtiden, så er det nødvendigt at tænke ud over Københavns mure. Hovedstadens udfordringer med at skaffe nye boliger kan ikke løses derinde alene. Der er i de kommende 15 år planlagt byudvikling i omegnskommunerne, der giver plads til 70.000 flere indbyggere. Alene i Ballerup Kommune forventer vi, at der om ti år vil være knap 4000 flere indbyggere end vi er i dag,« siger borgmester Jesper Würtzen (A).

De 11 kommuner slår på, at hovedstadsområdet er et stort sammenhængende marked for boliger og beskæftigelse og at området allerede nu hænger sammen.

Tre ud af fire trafikanter i området pendler ind og ud af kommunerne dagligt og borgmestrene frygter, at den trafik sander fuldstændig til i femtiden.

Stort trafikpres

»Mange pendler til og fra Ballerup hver dag. Det giver et stort pres på vej- og S-togsnettet. Derfor er det helt afgørende, at der kommer mere sammenhængende trafikløsninger og at der bliver investeret i infrastrukturen i hovedstadsområdet,« siger Jesper Würtzen.

Borgmestrene er enige i de fire hovedudfordringer, som regeringens hovedstadsudspil nævner, nemlig Vækst og viden, plads til flere boregere, effektiv og smart mobilitet samt et aktivt, attraktivt og grønt hovedstadsområde.

Det er netop som svar på nogle af de udfordringer, at de 11 kommuner har spillet ud i fællesskab.

Udover bedre infrastruktur og boligbyggeri i kommunerne, så påpeger borgmestrene også, at der i kommunerne er store erhvervsområder, der kan udvikles og skabe tusindvis af nye arbejdspladser og at der alene langs letbanen kan forventes investeringer i etablering af 20.000 nye arbejdspladser.

De 11 kommuner byder samtidig dialogen med regeringen velkommen og ønsker at gå ind i den konstruktiv dialog, der skal sætte fokus på hele hovedstadensområdet og ikke kun på det ’indre’ København.

De 11 kommuner huser 420.000 borgere og 270.000 arbejdspladser og udover Ballerups borgmester er udspillet underskrevet af Steen Christiansen (A), borgmester i Albertslund Kommune, Kent Max Magelund (A), Brøndby Kommune, Trine Græse (A),Gladsaxe Kommune, John Engelhardt (V), Glostrup Kommune, Thomas Gyldal Petersen (A), Herlev Kommune, Helle Adelborg (A), Hvidovre Kommune, Michael Ziegler (C), Høje Taastrup Kommune, Ole Bjørstorp (A), Ishøj Kommune, Erik Nielsen (A), Rødovre Kommune og Henrik Rasmussen (C), Vallensbæk Kommune.