håndbold Lørdag den 5. januar kommer Skovlundehallen og resten af Danmark til at syde af håndbold, når der for første gang afholdes fælles åbent-hus-dag Håndboldens Dag.

Af Redaktionen

SIF Håndbold og Ballerup Håndbold er med på den nationale åbent-hus-dag 5. januar, hvor de inviterer alle til at komme forbi Skovlundehallen mellem klokken 13 og 16, så garanterer klubberne for store smil og en god oplevelse.

På Håndboldens Dag kan man blandt andet prøve at spille med bløde håndbolde og se hvor hårdt man kan kaste, lære finter med bold eller prøve aktiviteter fra håndboldfitness.

Håndboldens dag i Ballerup arrangeres af de lokale klubber, der har et tæt samarbejde:

»Vi er med som arrangører af Håndboldens Dag, fordi vi gerne vil være med til at promovere sporten og vise, at håndbold er andet og meget mere end den håndbold, vi kender fra fjernsynet,« fortæller Martin Jönsson fra SIF Håndbold.

Mads Knudsen, formand for Ballerup Håndbold uddyber:

»Jeg håber, at vi kan nå ud til både nuværende og tidligere håndboldspillere, men også alle dem, der ikke har prøvet at spille håndbold før, så de også kan få en fornemmelse af den sjove og sociale sport, håndbold er. Derfor håber vi at se både nye og kendte ansigter i hallen den 5. januar – alle er velkomne.«

Håndbold i hele januar

Håndboldens Dag ligger lige op til VM for herrer på hjemmebane i Danmark fra den 10. januar. Derfor vil der blandt andet være VM-plakater til børn og barnlige sjæle, ligesom der vil være lodtrækningen om billetter til VM-finalen i herrehåndbold, hvis man deltager i en fotokonkurrence på dagen.

Håndboldens Dag er et nyt initiativ under ’Bevæg dig for livet – Håndbold’ i samarbejde mellem Dansk Håndbold Forbund, DIF, DGI og med støtte fra Nordea-fonden og TrygFonden. Håndboldens Dag afholdes for første gang den 5. januar 2019, og tanken med dagen er, at så mange som muligt skal have mulighed for at prøve kræfter med håndbold i hyggelige og uformelle rammer, hvor både store og små kan være med.

Læs mere om Håndboldens Dag på www.bevægdigforlivet.dk/håndboldensdag.