BSF og Måløv udvider samarbejdet

Foto: Iben Bagge

fodbold BSF og Måløv Boldkub har netop indgået en aftale om et officielt træningssamarbejde på pigesiden

Af Redaktionen

Begge klubber har en stolt tradition indenfor pigefodbolden og håbet er, at aftalen kan styrke indsatsen i begge klubbers pigeafdeling.

»Det er meget glædeligt at Måløv Boldklub nu er en af vores samarbejdsklubber, Måløv Boldklub har altid gjort et rigtig stort og prisværdigt arbejde for kvinde-pigefodbolden både i kommunen og generelt. Det er jo bare at nævne Nikoline Sørensen (A-landsholdspiller) samt vores egen U18 DM spiller Emilie Camillia Larsen som begge kom til BSF fra netop Måløv i den sammenhæng. Vi ser rigtig meget frem til samarbejdet og tror at vi kan være med til at udvikle både os og Måløv Boldklub via dette samarbejde,« siger BSF’s sports og talentansvarlig på pigeungdom, Gert Sørensen,

Som lokale klubber har BSF og Måløv allerede et rigtigt godt samarbejde både i forhold til det praktiske samarbejde i kommunen og på flere af pigeårgangene, hvor der både har været holdt træningskampe og træningsweekender.

»Vi har som lokale legekammerater og konkurrenter et godt kendskab til hinanden på kryds og tværs af de forskellige hold. Vi syntes at tiden nu moden til at formaliser og styrke det samarbejde, der allerede finder sted mellem vores to klubber. Visionen om at vi i samarbejde kan styrke fodboldkvaliteten og fodboldfælleskabet i vores lokale klubber – både for nybegynderne, de øvede og vores trænere – rummer nogle gode takter og både piger og trænere glæder sig til at komme i gang,« siger Brian Rasmussen, bestyrelsesformand for Måløv Boldklub.