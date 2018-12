Årets cykelrytter kåres i Ballerup Super Arena

Hvem skal mon have de smukke statuetter med hjem? Foto: DBC

cykling Når DBC holder sit store nytårsstævne i Ballerup Super Arena den 28. december skal der også deles priser ud til Årets Cykelrytter og Årets Talent.

Af Redaktionen

For tredje år i træk danner Ballerup Super Arena rammen om uddelingen af Danmarks to største cykelsportspriser, Årets Cykelrytter og Årets Talent, og der er lagt op til et forrygende nytårsshow i en fyldt hal, hvor både hjemlige og udenlandske stjerner gæster cykelbanen.

En komité har nomineret fem kandidater til titlen som Årets Cykelrytter – en svær opgave efter et helt forrygende cykelår.

»Det har ikke været nemt at nå frem til den endelige liste over nominerede. Komitéen har aldrig tidligere været nødt til at tage så mange ryttere og præstationer i betragtning på tværs af alle discipliner, og vi har ikke før oplevet en situation, hvor en sejr i Paris-Tours eller VM-sølv i XCO ikke har været nok i sig selv til at blive nomineret. Det har simpelthen været vanvittig svært,« forklarer Danmarks Cykle Unions eventmanager Jens Kasler.

De nominerede til Årets Cykelrytter 2018 er: Amalie Dideriksen, som har VM-sølv og -bronze, EM-guld, to World Cup-medaljer samt tre WorldTour-etapesejre i rygsækken, Magnus Cort, som blev etapevinder i Tour de France, Binck Bank Tour, Tour de Yorkshire og Tour of Oman, Michael Valgren, der vandt Amstel Gold Race og Omloop Het Nieuwsblad samt blev nummer fire i Flandern Rundt, Mikkel Bjerg, som blev verdensmester i enkeltstart for U23-herrer og slog ny dansk timerekord. Femte og sidste nominerede er 4.000 meter-holdet, der kan bryste sig af VM-sølv, to World Cup-guld og en ny dansk rekord.

Vinderen kåres efter en afstemning blandt Danmarks Cykle Unions licensryttere, mens Årets Talent vælges af komitéen.

Prisuddelingen finder sted ved Dansk Bicycle Clubs (DBC) store nytårsstævne i Ballerup Super Arena fredag den 28. december. Billetter kan købes via www.bikenrun.dk.