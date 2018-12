Politi uge 50

To biler i brand i Grantofteparken søndag aften. Foto: Mathias Øgendal

døgnrapporten Her er sidste uges døgnrapport fra politiet:

Af Redaktionen

Biler brændte i Grantofteparken

Kort før klokken elleve søndag aften den 16. december modtog politi og brandvæsen en anmeldelse om, at der var ild i to biler på parkeringspladsen ud for Grantofteparken 536. Brandfolkene fik hurtigt slukket ilden, men det er endnu for tidligt at sige noget om, hvorvidt branden er påsat, oplyser Københavns Vestegns Politi, der gerne hører gerne fra vidner, der måtte have set noget i tiden op til.

Stjal rotorblink fra gravemaskine

Mandag de 10. december klokken 22.03 indløb der anmeldelse om, at to mænd brød ind på en byggeplads på Bringevej i Jonstrup. Der var væltet et hegn ind til byggepladsen, og de to mænd stjal et rotorblink til en gravemaskine.

De var kørt fast med en mørk personbil men fik den fri og kørte fra stedet. De to mænd beskrives som:

A: Mand, ca. 25 år. Iført sorte joggingbukser, mørk dynejakke med hætte og gummistøvler.

B: Mand, ca. 25 år. Iført lyse bukser, mørk dynejakke med hætte og gummistøvler.