Mette Frederiksen flytter fra Ballerup

Mette Frederiksen pakker flyttekasserne i rækkehuset i Egebjerg i og vinker farvel til Ballerup Kommune. Nu flytter hun sammen med kæresten i Hareskovby i Furesø Kommune. Foto: Arkivfoto

flytning Efter en årrække i Ballerup Kommune rykker S-formand Mette Frederiksen til Furesø Kommune.

Af Ulrich Wolf

Først forlod hun Ballerup som folketingskandidat og nu vinker hun endeligt farvel til 2750 og Ballerup Kommune, hvor hun har boet de sidste 18 år.

Socialdemokraternes formand Mette Frederiksen har nemlig købt nyt hus i det eftertragtede og eksklusive Hareskovby i Furesø Kommune. Det betyder, at privaten fremover vil være på 195 kvadratmeter i det grønne i stedet for det velkendte rækkehus i det (også grønne) Egebjerg. De mange kvadratmeter hænger måske også sammen med, at der skal være plads til både de to børn og til kæresten Bo Tengberg, som også flytter med.