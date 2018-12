Politik til debat på BHP trods mandefald

De tre politikere, Abbas Razvi (B), Joachim B. Olsen (I) og Kasper Sand Kjær (A), på scenen i den store politiske debat på Ballerup Herlev Produktionshøjskole. Foto: Flemming Schiller

debatmøde Ballerup Herlev Produktionshøjskole havde inviteret fire højt profilerede politikere til debatmøde, men kun én af de inviterede dukkede op, mens to andre sendte afløsere. Debatten fejlede dog ikke noget.

Af Ulrich Wolf

Det var ikke småting, der var på menuen, da Ballerup Herlev Produktionshøjskole mandag formiddag havde inviteret til politisk debatmøde med fire højt profilerede politikere, som skulle fremlægge deres synspunkter og efterfølgende debattere med eleverne.

Skolen havde inviteret Mathias Tesfaye (A), erhvervsminister Rasmus Jarlov (C), Joachim B. Olsen (I) og Sofie Carsten Nielsen (B), så derfor havde rigtig mange elever fundet vej til kantinen, hvor de var bænket med debatlyst og skarpe spørgsmål.

Men selvom politikerne altid opfordrer de unge til at tage demokratiet alvorligt, bruge deres stemmeret og engagere sig i politik, så viste det sig, at kun én af de oprindeligt inviterede politikere dukkede op. Det skabte en vis skuffelse blandt eleverne, hvoraf en del måske ellers ikke er dem, som engagerer sig mest i politik.

Derfor endte det med at være en debat med Joachim B. Olsen, der som den eneste inviterede dukkede op, mens Radikale Venstre havde sendt den lokale kandidat Abbas Razvi og socialdemokraterne havde sendt deres lokale kandidat Kasper Sand Kjær. Konservative glimrede ved deres fravær.

Varme emner

Men den manglende tilstedeværelse fra nogle politikere skulle ikke forhindre en god debat og det kom det heller ikke til. De tre politikere præsenterede sig selv og deres programmer, og selvom der var flere emner på dagsordenen, så stod det hurtigt klart, at det var uddannelsespolitikken, der var mest relevant at diskutere.

Derefter blev der diskuteret emner som bevillinger til uddannelser, nedskæringer og omprioriteringsbidrag, manglende praktikpladser og et ønske om flere penge til uddannelser, især på erhvervsområdet.

Den radikale kandidat var meget åben overfor at bruge flere penge, mens Kasper Sand Kjær og i særdeleshed Joachim B. Olsen, måske tynget af viden om hvordan midler må prioriteres, fortalte om at mannetop må prioritere de penge man har, uanset, hvor meget man gerne vil give penge til.

Den øde ø og klimaet

Efter en lang uddannelsespolitisk diskussion, hvor der var adskillige skarpe spørgsmål fra salen, gled debatten kort over i flygtningepolitikken, hvor især den berømte øde ø var oppe at vende. Her var der mange som havde svært ved at se ideen med øen, men de fik samtidig fortalt, at øen rent faktisk skulle have været indrettet til en naturpark, der ville koste det samme at indrette.

Endelig kom debatten ind på et af tidens andre store emner, nemlig klimapolitikken, hvor alle var enige om, at der skal gøres noget for klimaet, men at midlerne og måden er forskellig.

Det hele blev rundet af med en kort opfordring fra alle tre fremmødte politikere til de unge om at stemme og være med til at præge demokratiet, da det er den eneste måde at man kan få indflydelse på. Opfordringerne fra det noget decimerede politikerepanel gik igennem og blev modtaget positivt af de unge.

Blev klogere

To elever, der var glade for besøget var Sally og Julie, som mente, at de fik noget med hjem fra mødet.

»Det er rigtig godt, at der er sådan et møde. Vi er blevet lidt klogere på, hvad politikerne mener om nogle af de emner, som er vigtige. Men jeg er ikke blevet klogere på, hvem jeg skal stemme på, så vi kunne godt bruge lidt mere debat,« siger Sally, mens Julie nikker samstemmende ved siden af.

Også eleven Chalin var glad for mødet.

»Det var meget mindre kedeligt end jeg havde forventet, og jeg synes, at de var velforberedte og kunne svare godt for sig. Jeg var faktisk overrasket over Joachim B. Olsen, som svarede godt for sig. Det viser også, at selvom man ikke altid er enige, så kan man godt have en god debat og blive klogere,« siger hun.

Efter halvanden time var mødet slut og politikerne hastede videre ud i valgkamp-land, mens eleverne dryssede ud af salen. Forhåbentlig med lidt mere politisk viden i bagagen og en tro på, at det kan nytte at engagere sig i debatten og demokratiet og bruge den der stemmeret, der faktisk giver indflydelse.